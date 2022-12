Foligno, raffica di furti: ladri in diversi appartamenti. Rubati anche scooter e bici elettriche

Giulia Silvestri 11 dicembre 2022 a

Non si arresta l’ondata di furti che ha colpito Foligno negli ultimi giorni. Doppio colpo in un condominio di Sportella Marini, dove i ladri giovedì sera si sono introdotti in due appartamenti mentre i proprietari erano fuori, riuscendo in entrambi i casi a forzare la porta d’ingresso. Bottino di pochi euro in contanti ma diversi oggetti in oro. Stessa tecnica usata venerdì mattina per svaligiare un appartamento al terzo piano di un condominio di via Monte San Michele, una parallela di via Piave. Una zona in cui nell’ultimo mese sono stati almeno otto i furti messi a segno.

Colpita anche la zona nei pressi del parco dei Canapè, dove nel tardo pomeriggio di giovedì ladri acrobati sono riusciti a introdursi in un appartamento al quinto piano di un palazzo arrampicandosi lungo la grondaia. Molte le segnalazioni che arrivano dalle pagine social, ormai privilegiata piattaforma di denuncia, e in particolare dalla pagina Segnalazioni Foligno, spazio virtuale sempre più utilizzato per mettere in guardia i concittadini. Segnalata anche la presenza di ladri nella frazione di Borroni, addirittura avvistati intorno alle 21 mentre scappavano a bordo di un’auto sospetta, una Lancia Delta scura spesso segnalata nei luoghi dei furti.

Nel mirino non solo appartamenti ma anche bici elettriche e scooter. Portato via uno scooter nella centralissima via Benedetto Cairoli. E ancora, il giorno dell’Immacolata a segno il furto di una bici elettrica nella zona della scuola media Gentile. Mentre giovedì mattina un’altra bici elettrica è stata rubata in viale Firenze. Le segnalazioni, insomma, corrono da un capo all’altro della città. Alla luce del giorno o coperti dal buio del tardo pomeriggio i ladri non cessano di colpire. Indagano le forze dell’ordine, che hanno pure intensificato le pattuglie presenti sul campo.

