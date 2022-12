Città di Castello, morte dei ragazzi: indagini sul guard rail. Perché non c'è? Perizia sull'auto

11 dicembre 2022 a

Fare luce su ogni aspetto del tragico incidente che nella notte fra venerdì e sabato ha causato la morte di Natasha Baldacci, Gabriele Marghi, Nico Dolfi (tutti e tre di 22 anni e residenti a Città di Castello) e Luana Ballini (diciassettenne di Monte Santa Maria Tiberina). E' quello che ha richiesto il procuratore Raffaele Cantone ed è quello che i carabinieri stanno portando avanti. Ovviamente al centro delle indagini per ricostruire gli ultimi drammatici momenti, si stanno effettuando una serie di analisi e perizie. Non solo l’auto, la Fiat Punto guidata da Natasha ma di proprietà dei genitori di Gabriele, ma anche la strada che stavano percorrendo per andare a Sansepolcro. Al vaglio c'è anche il guard rail, da alcuni familiari delle vittime indicato come lo strumento che avrebbe potuto salvare i giovani. Da quanto tempo non c'è più? E' stato tolto? Se sì, quando e perché? Sono solamente alcune delle domande a cui gli inquirenti dovranno trovare delle risposte. Quel tratto di strada, via Umbra- Tiberina tre bis, è stata al centro di diversi lavori. Prima il ponte, poi la sistemazione dell'arteria. Intanto giovedì inizierà la perizia sull’auto, dopo l’incarico ai diversi periti di parte e allo specialista della Procura.

