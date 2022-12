Todi, vice sindaco sotto accusa per il caso multe, la vicenda in consiglio comunale

11 dicembre 2022 a

La commissione d’indagine, istituita dal consiglio comunale di Todi, ha concluso l’opera di accertamento in merito alla questione riguardante il vice sindaco Claudio Ranchicchio. Istituita il 27 settembre, riguarda presunte dichiarazioni mendaci per una serie di multe elevate dalla polizia municipale di Todi a Ranchicchio e pagate in un secondo momento. Per la normativa, però, chi è in debito con l’amministrazione è incompatibile con la carica di consigliere o assessore. Inoltre, come hanno ribadito le opposizioni negli ultimi mesi, “sanzioni a livello penale sono previste per chi presenta dichiarazioni non corrispondenti al vero”. A complicare la vicenda ci sono poi le indennità percepite da Ranchicchio nel corso degli anni e la loro eventuale restituzione.

Nella conferenza di sabato, promossa dalla commissione d’indagine, erano presenti per l’opposizione: Fabio Catterini (nella foto), Claudio Serafini, Umberto Magni, Floriano Pizzichini e Filippo Sordini del gruppo misto, anche nome di Adriano Ruspolini, assente per motivi personali; consiglieri assenti e appartenenti alla maggioranza: Alessandro Trappolini, Daniele Baiocco, Andrea Nulli e Andrea Caprini. Il presidente Catterini ha dichiarato che durante l’indagine sono stati sentiti gli organi amministrativi interessati alla vicenda per verificare la presenza di possibili incompatibilità con il ruolo politico ricoperto dal vicesindaco. Accertamenti che, come precisato, non hanno nessun riferimento personale, ma devono accertare eventuali interferenze fra l’attività politica e amministrativa svolta da Ranchicchio.

Le conclusioni dell’indagine saranno oggetto di discussione al prossimo consiglio comunale convocato appositamente per martedì e che si svolgerà in forma riservata per quanto riguarda la lettura dell’indagine, nel rispetto dello statuto comunale, mentre sarà pubblico il dibattito conseguente. Ma a margine della conferenza è emersa un’altra notizia politica: la dichiarazione del consigliere Filippo Sordini, ex Forza Italia e tutt’ora nel gruppo misto, di passare con Adriano Ruspolini in Per Todi. Nel suo intervento Sordini oltre all’annuncio della nuova appartenenza politica, ha voluto ringraziare la commissione per il lavoro svolto, che va a beneficio della vita politica cittadina.

