Terni. Paladivittorio: si giocherà sul parquet, lavori alla fine della stagione sportiva

Si vede finalmente la luce per il Paladivittorio, l’unico palazzetto dello sport di Terni che ha le misure del terreno di gioco regolamentari per poter ospitare competizioni di livello nazionali, quindi non solo attività di settore giovanile o amatoriale. In attesa del PalaTerni.

E’ stato dato infatti il via libera alla delibera comunale per poter utilizzare oltre 657 mila euro per i necessari lavori di ristrutturazione interna, cantiere che inizierà appena alla fine dell’attuale stagione sportiva, quindi orientativamente a fine della prossima primavera.

L’impianto di via Di Vittorio è stato interessato negli ultimi due anni da interventi che hanno interessato la parte esterna, in particolare la completa messa a norma dell’accesso ai disabili, con la realizzazione di rampa e ascensore per permettere di usufruire della struttura anche ai portatori di disabilità motoria.

Il grande problema, però, erano e, a tutt’oggi, sono rimaste le condizioni del palazzetto al suo interno. Campo da gioco e spogliatoi, in particolare, sono rimasti quelli dell’inaugurazione, o giù di lì, così come alcune parti del tetto sono da rifare, al punto che in passato in alcuni punti entrava l’acqua piovana durante temporali particolarmente intensi.

Nei giorni scorsi, però, la giunta comunale ha approvato in via definitiva, come si diceva, la delibera che prevede i lavori di riqualificazione del palazzetto grazie ai finanziamenti stanziati dalla Regione con la legge regionale del 30 dicembre 2021 n.18 “Interventi a favore dei Comuni interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni”, in pratica quella dei canoni per lo sfruttamento delle risorse idriche del territorio.

Si tratta di fondi che, sebbene sostanzialmente esigui rispetto agli enormi introiti che le multinazionali incamerano sfruttando queste risorse, arrivano proprio da queste stesse società e che la Regione Umbria destina per la realizzazione “di grandi eventi e manifestazioni storiche, l’adeguamento e la costruzione di strutture sportive nelle zone interessate dalle attività degli impianti di grandi derivazioni”, con l’obiettivo di “dare nuovo impulso allo sviluppo turistico e a favorire il recupero di strutture sportive nei territori che vedono la presenza di impianti ad uso idroelettrico”. Quest’anno i fondi a disposizione sono poco più di un milione di euro, 657 mila dei quali destinati proprio al Paladivittorio.

Come ha annunciato l’assessore comunale allo sport, Elena Proietti, il palazzetto sarà sottoposto a opere di ristrutturazione che riguardano una nuova pavimentazione in legno (parquet) per il campo da gioco e la riqualificazione della copertura, per la quale è previsto “un trattamento (…) per evitare dispersione di fibre nell’aria superiore ai limiti stabiliti, durante la movimentazione e la rimozione delle lastre in cemento amianto”. “Ringrazio gli uffici delegati allo sport e in particolare l'assessore ai lavori pubblici, Benedetta Salvati, per l' ottimo lavoro svolto, che ha portato a questo risultato”, conclude l’assessore Proietti.

