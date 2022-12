Perugia, buche come crateri. Proteste ed ennesima gomma spaccata

11 dicembre 2022 a

E’ come in un percorso minato. Il trucco è procedere a passo d’uomo e fare la massima attenzione a evitare buche che in alcuni casi sono profonde come crateri. Ma non sempre viene bene. Martedì sera, nel tratto che va da Sant’Andrea delle Fratte all’ospedale Santa Maria della Misericordia, un cittadino era finito con la macchina in una buca piena d’acqua. Aveva spaccato la gomma, la macchina era rimasta in panne e lui aveva dovuto chiamare un taxi per tornare a casa. Ieri, intorno alle 13,30, un altro pneumatico squarciato per colpa di una voragine in via Ponte Vecchio. Ancora una segnalazione al comando della polizia locale per procedere con una richiesta di risarcimento danni.

“Bisognerà rifare anche la convergenza - racconta al telefono l’automobilista - ci vorranno almeno 200-300 euro. E’ scandaloso”. Le segnalazioni sui social si rincorrono. Nella pagina facebook “Ripristini stradali non conformi a Perugia” che raccoglie 507 membri, viene segnalata con tanto di foto la situazione di via Luciani, a Castel del Piano. Tra i commenti l’immagine di un’altra gomme spaccata, l’ennesima, in via Aurelio Sperelli. I cittadini segnalano anche la situazione di assoluta pericolosità della strada di Prepo e parte di via dell’Acacia, molto trafficate e per la quali non sono state ancora prese iniziative atte al loro ripristino. “In strada dei Loggi - viene ancora evidenziato - transitano macchine ma anche decine e decine di autotreni al giorno, in alcuni punti la strada sembra essere stata appena bombardata”. Tutto questo nonostante un imponente piano strade messo a punto dal Comune di Perugia. Nel 2020 e 2021 le risorse sono salite a tre milioni di euro l’anno (in totale sei) mentre nel 2022 si è raggiunta la cifra record di cinque milioni.

Agli interventi appaltati, poi, si sommano i ripristini da parte delle società che hanno operato scavi per sottoservizi oltre gli interventi a cura del cantiere comunale. Ma come mai allora la situazione delle strade è così disastrosa, almeno in alcuni punti della città? Si moltiplicano le richieste di intervento, c’è chi evidenzia che se a finire in

