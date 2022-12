Perugia, bimbo maltrattato. Il tutore legale: "Ancora nessun provvedimento, è preoccupante"

Fra. Mar. 11 dicembre 2022 a

“Almeno quel giorno (quando venne ricoverato in ipotermia e arresto cardiaco, ndr) c'erano tre persone col bimbo e ad oggi la cosa che mi preoccupa è che c'è un bambino che versa in condizioni di salute gravissime, intuisco che c'è una perizia che sconfessa quello che ha detto la madre e gli altri due connazionali, tuttavia fino adesso non ci sono state misure. Sinceramente io sono preoccupata perché il tempo scorre”. E’ quanto sostiene l’avvocato Alessia Minniti, tutore legale del piccolo di un anno e mezzo di origine nigeriana arrivato in arresto cardiaco in ospedale il 15 maggio scorso e ora dato in affido a una coppia dopo le dimissioni dalla clinica di riabilitazione in cui era stato ricoverato dopo il trasferimento in emergenza al Meyer.

Perugia, bambino in fin di vita ricoverato in ospedale a Firenze: indagine per omissioni

Da quel giorno la Procura ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di maltrattamenti contestata alla mamma del piccolino che, ha riportato danni irreversibili a causa delle lesioni refertate quel giorno e che, secondo l’inchiesta, non sono state accidentali, come invece sostenuto dalla stessa mamma e dalla coppia di connazionali che erano con lei e con il piccolo all’arrivo in ospedale. Dichiararono che il bimbo aveva iniziato a vomitare e non respirava più e per farlo riprendere gli avevano bagnato il viso conl’acqua. Ma il bimbo era in ipotermia e aveva inalato non poca acqua e per gli esperti questo può essere stato causato solo dall’immersione prolungata in acqua fredda.

Bimbo di un anno ricoverato: i fascicoli di indagine sono tre



Inoltre aveva una tremenda frattura alla testa per cui nessuno ha fornito spiegazioni, negando qualunque caduta. Anche in questo caso, per gli esperti era impossibile non notare il grosso ematoma che il piccolino aveva. Se fosse stato portato in ospedale e non fosse stato immerso in acqua non sarebbe andato in arresto cardiaco per tutto quel tempo con la conseguenza dei danni irreversibili che purtroppo gli hanno cambiato la vita per sempre.

Il piccolo arrivò in ospedale in ipotermia il 15 maggio: per i periti è stato maltrattato. E'indagata la mamma

