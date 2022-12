Natale in Umbria, stangata sui panettoni artigianali: prezzi su del 16%

11 dicembre 2022 a

I rincari colpiscono anche i prodotti simbolo del Natale, pandori, panettoni, torroni, vini e spumanti. La causa è l’aumento dei costi delle materie prime (+100% lo zucchero, + 20% la farina, solo per fare qualche esempio) e quelli dell’energia elettrica utilizzata per far funzionare i macchinari. Impossibile evitare ricadute sui prezzi al consumo. A fare i conti è la Fiepet Confesercenti che stima per panettoni e pandori artigianali un 16% in più rispetto allo scorso anno. Carlo Ghista, presidente provinciale Terni, parla di identica percentuale per l’Umbria. “Forse anche qualcosa in più”, precisa. “I fornai e gli artigiani non hanno alternative, sono costretti a far fronte agli aumenti legati alla produzione. Ma le vendite stanno comunque andando molto bene - evidenzia Ghista - Questo perché la gente è molto più attenta a ciò che compra. Magari non più due panettoni ma uno, però di qualità”. I rincari travolgono tutto il settore dell’horeca. “Molti ristoratori sono stati costretti a intervenire con minimi ritocchi ai prezzi del menù - evidenzia Ghista - altri sono riusciti a non aumentare niente a costo di mille sacrifici. E’ un po’ quello che accade nelle famiglie: cerchiamo di non sprecare la luce, accendiamo il forno all’ultimo momento e lo spegniamo appena finito di cuocere, siamo attenti su tutto. Per fortuna in questo momento le prenotazioni non mancano, anche in vista del Capodanno. Dopo due anni di pandemia e restrizioni, la gente ha voglia di uscire e distrarsi”.

Non sono solo i panettoni e pandori artigianali a essere colpiti dai rincari. Secondo il Codacons aumenti a volte anche ben più consistenti si registrano per le produzioni industriali: si calcola in media un +37%, con punte per alcune marche del +59%. In questo caso, però, spesso la grande distribuzione riesce a regalare offerte che rendono l’acquisto molto più conveniente. Ma è anche caro-albero: i prezzi sono aumentati di circa il 40%. “Mettendo a confronto i prezzi del 2021 di alcuni alberi sintetici venduti dalle principali catene commerciali - evidenzia il Codacons - si scopre che quegli stessi prodotti sono oggi in commercio presso i medesimi punti vendita con aumenti attorno al +40%”. Stesso discorso per luci e catene luminose, con incrementi medi del 25%, e per le classiche palline e decorazioni per l'albero di Natale, i cui prezzi salgono mediamente del 20%. Nonostante questo lo shopping di Natale pare essere partito con il piede giusto.

Carlo Petrini, presidente Federmoda Umbria, spiega che i primi segnali sembrano essere positivi. “Certo - aggiunge - per avere un bilancio preciso bisognerà aspettare la fine delle feste perché gli acquisti si concentrano molto negli ultimi giorni. Tuttavia - aggiunge - già da questo fine settimana abbiamo registrato un andamento soddisfacente, nonostante il meteo. I presupposti per essere ottimisti, dunque, ci sono tutti”.

