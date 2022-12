Perugia in lutto: è morta la gourmet di Sandri, Carla Schucani

10 dicembre 2022 a

Perugia in lutto: è morta Carla Schucani, famosa gourmet della pasticceria Sandri. Carla Schucani si è spenta all’età di 90 anni. Era molto conosciuta ovunque per le sue delizie pasticcere e per le sue vetrine che raccontavano col pastigliaggio fatti ed eventi di Perugia e del mondo.

Peruginissima, fu insignita dal Comune di Perugia del Baiocco d’oro, ma rimase sempre fiera della sua cittadinanza Svizzera che non aveva mai voluto lasciare, acquisita quando, giovinetta, era fuggita a Sent con la famiglia perseguitata dal regime.

La Schucani è stata anche un valida pittrice non per diletto, di linguaggio espressionista, le cui prime opere risalgono proprio alla sua giovinezza in Svizzera dove seguì studi classici. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa di San Marco.

