A Isola Maggiore l'accensione dell'albero di Natale sul profila della collina

Non si è spento ancora l’eco dei festeggiamenti per l’accensione a Castiglione del Lago dell’albero di Natale costruito sull’acqua più grande del mondo, che al Trasimeno un altro grande evento natalizio si sta per illuminare.

Torna l'Albero di Natale sul Trasimeno

E’ l'11 dicembre il giorno previsto per l’accensione dell’albero di Natale di Isola Maggiore. Una grande installazione di luci sul profilo collinare dell’isola visibile dalle sponde settentrionali del lago, in particolare dal territorio di Tuoro sul Trasimeno. L’iniziativa è d’altronde proprio promossa dall’amministrazione comunale di Tuoro in collaborazione con varie altre associazione del territorio. La cerimonia inaugurale di accensione prevede un ricco programma che prenderà il via alle 12 con l’arrivo su Isola Maggiore alla scoperta dei tesori restaurati, dei sentieri e dei presepi tradizionali.

Acceso l'Albero di Natale più grande del mondo

L’accoglienza prevede la possibilità di ristorarsi con bruschette, salsicce e castagne, oltre alla possibilità di pranzare nei ristoranti dell’isola. La giornata proseguirà alle 14.30 con la visita guidata al circuito museale di Isola Maggiore con particolare attenzione all’opera di recupero della facciata di San Leonardo e dell’antico mulino a vento, appena restaurati. Il battello farà poi rientro a Tuoro alle 16.25. Prima dell’accensione, la cantautrice Talea, protagonista della trasmissione televisiva X Factor, si esibirà alle 17 in concerto al Campo del Sole. Nel contempo si attenderà l’arrivo della traversata a nuoto del medico perugino Marco Fratini, noto per le sue imprese sportive, e del suo gruppo. Se le condizioni meteo lo consentiranno, l’associazione A Bordo metterà quindi a disposizione le proprie barche per assistere alla manifestazione direttamente dal lago. Con l’occasione la stessa associazione presenterà il progetto Erasmus europeo di vela inclusiva Sail 4In. Infine, alle 18 il gran momento dell’accensione dell’Albero di Natale di Isola Maggiore accompagnato da uno spettacolo pirotecnico. Anche Tuoro sul Trasimeno sarà quindi in pieno protagonista delle numerose iniziative di Natale proposte in tutto il comprensorio. Un’offerta turistica ampia e diffusa in ogni comune lacustre che cerca quindi di raggiungere l’obiettivo di fare in modo che il turismo al Trasimeno non sia solo mordi e fuggi, ma che incentivi il turista a soggiornare più giorni, magari visitando più località e borghi.

Stangata sugli addobbi di Natale. Aumenti fino al 40%

Inoltre l’Unione polisportiva dilettantistica Tuoro ha organizzato Tuoro in festa, una tre giorni al parco Il Sodo, nel centro storico cittadino, con gazebo riscaldati, ruota a premi, mercatini, giochi per bambini e musica. In particolare, domenica 11 dicembre alle 19 si aprirà lo stand gastronomico.

