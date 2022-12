Terni. Raccordo per Orte, l'Anas: "Cantieri chiusi entro dicembre"

11 dicembre 2022 a

I cantieri tutt’ora aperti lungo il raccordo Terni-Orte, che ufficialmente si chiama Ss 675, verranno chiusi entro questo mese di dicembre 2022, così da poter eliminare i tratti in cui si deve transitare a una sola corsia, con tutti i disagi che ne conseguono. Ad annunciarlo è stata la stessa Anas, dopo le tante lamentele arrivate sia dagli utenti-automobilisti-cittadini, ma anche dalle istituzioni.

Basti pensare che una serie di sindaci del territorio amerino, con in testa la prima cittadina di Amelia, Laura Pernazza, che è anche presidente della Provincia di Terni, avevano chiesto conto all’azienda che si occupa delle strade di quanto ci volesse per riaprire, nel caso specifico, lo svincolo di Amelia, chiuso ormai da settimane.

Raccolte, quindi, le varie segnalazioni e lamentele, l’Anas ha risposto, a mezzo lettera, che “tutti i cantieri e le conseguenti turbative al traffico saranno rimossi entro il corrente mese di dicembre”. A sollecitarla era stata anche l’Unione nazionale consumatori Umbria Aps Ets, che aveva scritto all’azienda dopo l’ennesimo incidente mortale (foto in alto) avvenuto in un tratto interessato dai lavori, quello che era costato la vita al 33enne dipendente di una ditta di termoidraulica e padre di famiglia Pierpaolo Tamè.

Il giovane, originario della provincia di Viterbo, per l’esattezza di Gallese, era stato investito dal suo stesso furgone, da cui era sceso dopo essere rimasto in panne, violentemente tamponato da una Fiat 500. A sua volta il poveretto era stato proiettato nella carreggiata opposta, dove era stato travolto da un’altra auto in transito: era morto sul colpo.

I lavori dell’Anas sulla strada riguardano, a detta della stessa azienda, “il risanamento profondo della pavimentazione, il risanamento strutturale e il miglioramento sismico di ponti e viadotti, l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, l’ammodernamento degli impianti tecnologici, la sostituzione della segnaletica verticale, il risanamento dei muri laterali di sostegno e altre opere complementari”.

