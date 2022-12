Umbria, arrestato Davide Pecorelli: sarà estradato in Albania. Finse di essere morto per sottrarsi ai debiti

10 dicembre 2022 a

a

a

La Squadra Mobile di Perugia, su impulso del servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, ha proceduto all’arresto provvisorio a fini dell'estradizione verso l’Albania di Davide Pecorelli, classe 75 residente a Selci frazione di San Giustino.

Davide Pecorelli all'isola di Montecristo con piccozza e sacchi di juta: cercava il tesoro

Era ricercato in campo internazionale per reati commessi in Albania. Le indagini della Polizia di Stato di Perugia avevano dimostrato che, nel gennaio 2021, Davide Pecorelli per sottrarsi a debiti finanziari contratti in Italia, aveva dato fuoco, nel villaggio di Rras in Albania, a un’autovettura da lui noleggiata, al cui interno aveva fatto rinvenire resti di ossa umane al fine di simulare il proprio decesso.

Davide Pecorelli, la tv albanese: "Altro che preti, era a Valona tra calcio, brandy e spiaggia". Si faceva chiamare Cristiano

Era poi stato ritrovato in vita il 17 settembre del 2021 sull’isola di Montecristo. Gli atti dell’arresto sono stati trasmessi al procuratore generale di Perugia Sergio Sottani, per essere sottoposti, nella giornata di lunedì 12 dicembre a convalida della Corte d’Appello di Perugia. Pecorelli è stato, intanto, associato al carcere perugino di Capanne.

Davide Pecorelli, l'ultima bomba in tv: "Ho trovato il tesoro. Bottino a metà con il prete"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.