Citerna, causano incidenti e vengono denunciati

10 dicembre 2022 a

a

a

Causano incidenti e vengono denunciati, Ancora schianti sulle strade dell’Altotevere. I carabinieri della compagnia di Città di Castello sono interventi su due sinistri stradali che fortunatamente non hanno avuto gravi esiti, accomunati però da conseguenze di natura penale, nei confronti di due persone che hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.

Ubriaco al volante oltraggia gli agenti, denunciato

Nel primo caso, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile hanno denunciato un 24enne del posto, in seguito a sinistro stradale avvenuto alle prime luci della mattina nel Comune di Citerna nella frazione di Pistrino, quando, secondo la ricostruzione fatta dai militari, il giovane alla guida di un piccolo fuoristrada ha impattato contro un piccolo Suv. A causa dell’impatto entrambi i mezzi hanno terminato la loro corsa contro il muro di cinta di un’abitazione adiacente la strada, provocando danni alla recinzione dell’abitazione privata.

A seguito dell'incidente il conducente del Suv e la moglie hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni, mentre il giovane è rimasto illeso.

Sorpresi ubriachi alla guida, tre denunce

Come previsto, i militari hanno inviato i conducenti a sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica, ottenendo però il rifiuto del 24enne, il quale è stato quindi denunciato. La sanzione prevede l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno con pena aumentata quando i reati sono commessi in orario notturno. I carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente e al sequestro del veicolo.

Nel secondo caso, sempre i militari dell’Aliquota radiomobile, hanno deferito in stato di libertà un 39enne del posto, in seguito a sinistro stradale avvenuto ancora nel Comune di Citerna, ma nella frazione Fighille. L’uomo, alla guida di un piccolo fuoristrada e insieme a un amico, ha infatti perso il controllo del mezzo andando ad ampi sbattere prima su un palo della luce e poi sul muro di recinzione di un’abitazione. In seguito all’urto il conducente è rimasto illeso, mentre il passeggero ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Anche in questo caso i carabinieri hanno invitato il conducente a sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica ricevendo analogo rifiuto, incorrendo pertanto in conseguenze di carattere penale e amministrativo. Immediato ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.

Rinvenuto cadavere dentro un'abitazione: ipotesi omicidio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.