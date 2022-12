Città di Castello, la rabbia del padre di Luana: "Se ci fosse stato il guard rail mia figlia non sarebbe morta"

10 dicembre 2022 a

“Se ci fosse stato il guard raid probabilmente mia figlia non sarebbe morta”. Rabbia e dolore del padre di Luana Ballini, la ragazza di 17 anni morta nel tragico schianto di venerdì notte a San Giustino, lungo la Tiberina tre bis – via Umbra, contro il basamento di un ponte. Lo sfogo è avvenuto qualche minuto dopo la nomina dei consulenti che, insieme ai periti del pm Paolo Abbritti, dovranno analizzare non solamente l'auto, la Fiat Punto condotta da Nastaha Baldacci ma di proprietà dei genitori del fidanzato Gabriele Marghi, ma anche la strada. Tutti vogliono sapere se in quel luogo, quei pochi e maledetti metri che separano il manufatto in cemento con l'intersezione della strada con via Mattei, doveva o poteva esserci un guard rail o qualche altro dispositivo per evitare che la macchina andasse a finire nel fossato per la raccolta delle acque. Una domanda, pure banale, ma che i genitori si stanno facendo, come un tarlo che lentamente ma costantemente torna alla mente e si fa largo.

Anche per i legali della famiglia quello della strada è un nodo cruciale. L'avvocato Eugenio Zaganelli, che rappresenta i genitori della Ballini, evidenzia come “nonostante siano distrutti dal dolore per tutte e 4 le vittime di questo tragico incidente, vogliono sapere se quel tratto di strada è a norma oppure no”. Una richiesta legittima che ha trovato una forte solidarietà anche nel mondo web, con numerosi commenti e fotografie sulla presenza di un guard rail e che ora è scomparso.

Intanto sono stati nominati l'avvocato Gloria Cangi per la famiglia Dolfi e l'avvocato Riccardo Vantaggi per Marghi.

Anche Leonardo Gabrielli, che rappresenta la famiglia della Baldacci, dopo aver evidenziato come questo sia “il lutto di una intera comunità” ricorda che “la famiglia vuole rispetto” e che tutte meritano la verità su quanto sia accaduto.

“Bisogna accertare, come ha detto anche il procuratore di Perugia Cantone – ha detto Gabrielli - le eventuali responsabilità che riguardano quel tratto di strada: occorre una indagine approfondita se in quel tratto vi fosse la necessità del guard rail e se in passato vi fosse stato e sul perché sia stato eventualmente rimosso”.

E' la domanda che tutti, almeno una volta, si sono fatti dopo il tragico incidente in cui hanno perso la vita quattro giovanissimi: 3 ragazzi di 22 anni e una da 17 anni. Venerdì sera Natasha Baldacci, Gabriele Marghi (i due fidanzati) con Luana Ballini e Nico Dolfi, erano appena usciti da una festa di compleanno e stavano raggiungendo altri amici in una discoteca di Sansepolcro, dove però non sono mai arrivati. Luana, Natasha, Nico e Gabriele sono morti sul colpo quando l'auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, all'altezza di San Giustino, si è schiantata contro un muro.

Morte quattro giovani, aperta indagine per omicidio stradale. Autopsia sul corpo del conducente

