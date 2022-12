Umbria, scuole chiuse sabato 10 dicembre 2022 causa maltempo in tutta l'Umbria

Nicola Uras 09 dicembre 2022 a

Domani, sabato 10 dicembre 2022, scuole chiuse di ogni ordine e grado in tutta l'Umbria. Le ordinanze dei prefetti Armando Gradone (provincia di Perugia) e Giovanni Bruno (provincia di Terni) sono state disposte pochi minuti fa considerate le condizioni meteo avverse - previsti temporali e raffiche di vento - secondo l'avviso emanato dal Dipartimento della protezione civile che pone la regione in zona arancione di allerta per "criticità idraulica e idrogeologica" e in zona gialla "per temporali".

(notizia in aggiornamento)

Arriva la neve a quote basse. Pioggia e crollo delle temperature

