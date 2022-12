Terni, Bandecchi candidato: "Chi governa inadeguato, peggio chi c'era prima"

Giorgio Palenga 10 dicembre 2022 a

Il suo annuncio ha lanciato, più che un sasso, un vero e proprio macigno nello stagno della politica ternana, in fermento solo sotto alla linea di galleggiamento, in vista delle amministrative della prossima primavera 2023.

Nel momento in cui i partiti iniziavano a tirare le fila dei primi confronti, per l’appunto “sotterranei”, su chi candidare, dove e quando (va ricordato che nel 2024 si voterà anche alla Regione), ecco che è prepotentemente comparso sulla scena politica Stefano Bandecchi, che ha annunciato la sua intenzione di correre per diventare sindaco di Terni nel 2023. Il tutto all’indomani – classica goccia che ha fatto traboccare il vaso – dello stop al progetto stadio-clinica, impantanato alla Regione nella palude dei posti convenzionati col Ssn, conditio sine qua non per garantire la sostenibilità finanziaria del progetto del nuovo Liberati, come peraltro è previsto dalla legge sugli stadi.

Il patron della Ternana, come è noto, correrà per Alternativa Popolare, partito fondato a suo tempo da Angelino Alfano, del quale è diventato coordinatore nazionale. E che si sta organizzando per proporsi a tutti i successivi appuntamenti elettorali: regionali, europee, fino alle politiche.

“Come Alternativa Popolare – attacca Bandecchi – stiamo lavorando in tutta Italia. Noi vogliamo intercettare quella fetta di elettori che fino a 10 anni fa votava per Forza Italia. Siamo dei popolari, iscritti al Partito Popolare europeo, ci stiamo preparando per le elezioni nazionali tra 5 anni, ma nel frattempo tra 20 mesi si voterà per le europee e ci sono tante elezioni amministrative. A cominciare proprio da Terni. Il nostro movimento già oggi ha circa 250 persone che lavorano sul territorio con incarichi precisi. Qui non stiamo a pettinare le bambole”.

Torniamo al suo annuncio di candidarsi sindaco: come giudica le reazioni che si sono generate?

“Mi sembra che la classe politica attuale si sia data come una svegliata. Ho sentito tante parole, tante reazioni. Io reputo altissimo il ruolo del politico, per me non si ‘scende’ ma si ‘sale’ in politica, si mette a disposizione le proprie capacità – sempre che se ne abbiano – al servizio della cosa pubblica. Quando mi candido con l’ambizione di gestire la vita di milioni di persone, lo faccio pensando di avere qualcosa da dare agli altri. Invece tutti coloro che si sono occupati di politica fino ad oggi, onestamente, lo hanno fatto per avere una sedia, una posizione. Forse non hanno capito bene il ruolo. In Italia, negli ultimi 30 anni, in pochi hanno dimostrato di essere capaci. De Gasperi diceva che la prima disonestà di un politico è non avere competenza”.

Cos’è che non le è piaciuto dei commenti dopo il suo annuncio?

“Alcuni sono stati veramente stupidi, principalmente proprio dalla politica, sia da parte centrodestra che di centrosinistra. Hanno detto che Bandecchi vuole fare troppe cose: il presidente della Ternana, l’imprenditore ed ora pure il politico e il sindaco. Solo in Italia si sente dire che qualcuno che ha dimostrato di essere riuscito nella vita non dovrebbe fare politica. Si sono scordati che negli ultimi anni ho finanziato le campagne elettorali di Forza Italia, di Fratelli d’Italia, della Lega? Fino a ieri i miei soldi erano buoni e oggi invece il fatto che mi candidi mi fa diventare incapace?”.

Ma dove si colloca, nello scenario politico, l’Alternativa Popolare di Bandecchi?

“Il mio terreno naturale trovo che sia il centrodestra o il centro renziano. Oggi non potrei allearmi con l’estrema sinistra o con un Pd che non comprendo cosa voglia fare. Ma io sono pronto ad andare anche da solo, soprattutto a livello comunale non devo necessariamente vincere. Sarà il popolo che sceglierà, io offro la mia capacità e quello che sono sempre stato ai cittadini che sceglieranno. Io non sono per la politica ‘corretta’ sono per la politica ‘vera’”.

Ma per governare occorre comunque avere una maggioranza…

“Sento dire che il centrodestra riproporrà il sindaco uscente, persona che stimo, che ritengo di buona volontà, ma se mi sono candidato è perché, evidentemente, ritengo che chi ha guidato la città finora non sia in grado di farlo nella maniera adeguata, che ci sia stato qualcosa di sbagliato. Tanto meno penso che sia in grado quel centrosinistra che ha rappresentato per anni Terni e l’ha ridotta in queste condizioni. Mi sono candidato perché penso che gli altri siano meno capaci di me”.

Quindi?

“Quindi se gli altri vogliono venire con me troveranno la porta aperta, anche se qualcuno ha già detto che vincerà al primo turno o se andrà al ballottaggio ce la farà perché io andrò ad aiutarlo. Io - lo dico chiaramente – non ho intenzione di aiutare nessuno, né prima né dopo. Se loro vogliono, vengano ad aiutare il sindaco che vorrei diventare”.

