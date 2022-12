Perugia, ex colonnello tedesco arrestato. Ha detto di essere in Italia in vacanza

Francesca Marruco 10 dicembre 2022 a

In aula, rispondendo alle domande del Procuratore generale, Sergio Sottani, ha detto di aver soggiornato a Perugia per “vacanza” e di “non ricordare” chi gli aveva indicato proprio quell’hotel. Quando poi, come previsto per le procedure che prevedono l’estradizione, gli è stato chiesto se avrebbe acconsentito al suo rientro in Germania, Maximilian Eder, l’ex colonnello dell’esercito tedesco arrestato dalla Digos a Perugia per terrorismo, ha spiegato che lo avrebbe fatto tra pochi giorni e che avrebbe preferito non tornare in una cella. Si è mostrato molto colpito dalla richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura Generale e poi accolta dal giudice della Corte d’Appello, Andrea Battistacci che ha convalidato l’arresto poco dopo il termine dell’udienza. Non prima però di veder arrivare gli operatori sanitari del 118 in aula Goretti dove lo stesso Eder ha accusato un malore al termine del contraddittorio che c’è stato tra la Procura generale e il suo legale, l’avvocato nominato d’ufficio, Barbara Rosati. L’uomo infatti, mentre l’interprete gli leggeva il verbale d’udienza, è svenuto. I presenti hanno chiesto l’intervento del 118 che non ha ritenuto necessario il ricovero.

La procura di Perugia indaga sull'ex colonnello tedesco arrestato: Maximilian Eder aveva contatti in Umbria?



L’ex colonnello Eder - jeans e amglione chiaro - si è detto appartenente a un’associazione contro la pedofilia ma, secondo l’agenzia di stampa Nova non solo sapeva di essere sotto stretta osservazione da parte della polizia ma addirittura di un’imminente operazione. Secondo la tv tedesca Zdf, Eder - tenente colonnello dell’esercito a riposo dal 2016, già nel Comando forze speciali dell’esercito (Ksk) e poi al vertice del 112mo battaglione di fanteria meccanizzata, nonché ultimo ufficiale di collegamento della Nato in Georgia quando ha lasciato la Bundeswehr - avrebbe infatti chiamato la sua vicina di casa nei giorni scorsi avvertendola di imminenti perquisizioni in casa sua e di non preoccuparsi. A riferirlo alla tv tedesca sarebbe stata la stessa donna che ha specificato come Eder si trovasse a Spalato al momento della telefonata. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati dopo la sua localizzazione nell’hotel di Perugia, l’ex ufficiale è arrivato effettivamente in Italia dalla Croazia via mare. Poi sarebbe stato accompagnato da un connazionale in automobile fino a Ponte San Giovanni. Ora, secondo la tv tedesca, Eder, potrebbe essersi accorto di essere sotto osservazione, decidendo di lasciare la Germania per evitare l’arresto. “Tuttavia - secondo l’emittente -, il golpista potrebbe essere stato avvertito dell’operazione Kangal da altri cospiratori del Consiglio all’interno dell’apparato di sicurezza tedesco”. Il gruppo finito in manette infatti, che progettava un assalto al Bundestag per sovvertire l’ordine democratico e ripristinare il Reich, con a capo il principe Enrico XIII di Reussi, aveva reclutato i propri membri tra militari, in servizio e a riposo, riservisti e agenti di polizia. Il fatto che Eder fosse a Perugia senza un motivo reale non convince nessuno. Anche la Procura di Perugia di Raffaele Cantone vuole indagare in questo senso. Per scongiurare eventuali collegamenti in Umbria. O in Italia.

Ex colonnello tedesco arrestato per terrorismo, lo aveva accompagnato in Umbria un connazionale



E’ per questo motivo che, nei prossimi giorni, verranno presi dei contatti con le autorità tedesche ch, tra l’altro, analizzeranno il pc del colonnello sequestrato dagli uomini della Digos di Gianfranco Leva mercoledì mattina durante l’arresto del ricercato. Intanto i procuratori tedeschi hanno dato il via alla richiesta di estradizione. Il nulla osta dei magistrati italiani arriverà non prima di 10 giorni, la prossima udienza in Corte d’Appello infatti è stata fissata per quella data. Intanto l’avvocato Rosati, nominato d’ufficio al momento dell’arresto, ha intenzione di fare ricorso al Riesame e chiedere i domiciliari per l’ex colonnello che si è detto molto provato dalla permanenza in carcere. L’idea è quella di indicare l’hotel in cui soggiornava prima dell’arresto per la permanenza.

Ex ufficiale tedesco fermato a Ponte San Giovanni: convalidato l'arresto. Resta in carcere

