Perugia, bimbo di un anno in arresto cardiaco, i periti: “Lesioni non accidentali"

Lotta ancora come un leoncino per riprendersi quella vita che gli spetta di diritto. E se dallo stato vegetativo in cui era dopo il ricovero al Meyer è uscito, purtroppo non è affatto fuori pericolo e porta addosso, ora e per sempre, le conseguenze di quello che gli hanno fatto. Per lunghi mesi ha pianto consolato solo dal contatto fisico di infermieri e fisioterapisti che lo hanno amorevolmente accudito. Ma ancora adesso non può mangiare: viene nutrito tramite sondino e non c’è all’orizzonte speranza che questa condizione possa cambiare. Non può gattonare, imparare a camminare, muoversi autonomamente: è affetto da tetraparesi spastica. Interagisce in maniera minima con la coppia a cui è stato affidato. Purtroppo non come un piccolino della sua età. E solo nell’ultimo mese è stato nuovamente operato alla testa due volte per le conseguenze di quei traumi tremendi che ha dovuto subire. Traumi che per la Procura sono stati perpetrati per mano di chi avrebbe dovuto proteggerlo.

Conoscere le sue condizioni cliniche è una sequela di pugni allo stomaco che comunque restituisce solo vagamente il calvario del bimbo di origini nigeriane che il 15 maggio scorso venne portato in Pronto Soccorso a Perugia in stato di ipotermia e in arresto cardiaco. Il bimbo era praticamente morto. In ospedale lo aveva portato un amico della mamma: era nudo, bagnato e avvolto in una coperta di lana fradicia. E purtroppo, i medici scoprirono ben presto che non c’era solo l’arresto cardiaco a cui far fronte con manovre rianimatorie disperate, ma anche una gravissima frattura alla testa e tante, più o meno recenti, lesioni, tra cui bruciature alle manine che non lasciavano spazio a dubbi. Quello era un bimbo maltrattato. A maggio la Procura guidata da Raffaele Cantone aveva aperto un fascicolo e aveva indagato la mamma per una serie di reati tra cui l’abbandono di minore e i maltrattamenti. Intanto il tribunale dei minori le aveva sospeso la responsabilità genitoriale. Per il piccolo era stata nominata come tutore l’avvocato Alessia Minniti.

La magistratura aveva disposto una perizia medica per stabilire se quelle tremende lesioni potessero essere frutto di eventi accidentali, come la mamma e i suoi due amici connazionali, avevano ripetuto a medici e poliziotti. Ebbene gli approfondimenti medico-legali hanno polverizzato ogni dubbio residuale. E’ impossibile che quelle lesioni siano compatibili coi racconti della mamma e della coppia di connazionali presenti in casa. Tutti e tre quel giorno dissero il bimbo non era caduto né era stato colpito. Avevano sostenuto che il piccolo aveva preso a vomitare mentre prendeva il latte dal biberon e dato che era diventato cianotico avevano provato a farlo riprendere lanciandogli dell’acqua fresca addosso e praticandogli la respirazione bocca a bocca. Ma la relazione medico legale in merito è perentoria: quella bruttissima frattura alla testa è frutto di un’azione contusiva violenta avvenuta il giorno dell’arrivo in ospedale. Ma non è stata quella a mandarlo in arresto cardiaco e condannarlo a una vita che, se riuscirà a vivere, sarà comunque tremenda. Secondo quanto emerso infatti un ruolo determinante lo ha avuto lo stato di ipotermia che, per il professor Mauro Bacci, non può essere conseguenza di acqua fresca buttata in faccia, ma quello di almeno tre minuti di immersione in acqua fredda. Acqua che il piccolo aveva pure inalato. contribuendo ad aggravare il quadro già compromesso. Non solo. Oltre a confermare che i segni sul corpicino del bimbo sono la conferma di maltrattamenti prolungati la più terribile delle verità: se dopo il trauma cranico - impossibile da non vedere - il piccolo fosse stato portato velocemente in ospedale invece che immerso in acqua non si sarebbe verificato l’arresto cardiaco che solo in ospedale è durato sei minuti. Al termine dei quali, gli angeli di rianimazione e del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia erano riusciti a strapparlo alla morte. Dopo quasi sette mesi da quel giorno quel piccolino, bello come il sole, sorride ai suoi nuovi genitori, una coppia che, col benestare del tribunale, ha iniziato a prendersi cura di lui. Ma piange di paura e urla al minimo dolore. Come chi è sopravvissuto a un terribile trauma.

