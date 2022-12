Città di Castello, l'ultimo addio a Natasha e Gabriele morti nello schianto con i due amici. Lo strazio degli amici

09 dicembre 2022 a

Il giorno del silenzio e dello strazio. Del lutto e delle lacrime. Oggi, venerdì 9 dicembre, il giorno dei funerali di Natasha e Gabriele, i due fidanzati che hanno perso la vita nell'incidente di venerdì scorso a San Giustino. Un duomo pieno come non mai non è riuscito a contenere chi voleva dare un ultimo saluto ai due ventiduenni, mentre la pioggia è stata la cornice di una giornata plumbea e funerea, come l'animo di tanti.

Ragazzi con gli occhi rossi, giovanissimi con il fazzoletto in mano, singhiozzi e lacrime, pianto e disperazione. Don Achille, il parroco di Riosecco che aveva celebrato anche la messa di Nico Dolfi, durante l'omelia ha parlato di una ''Vita intensa'' come quel fiore ''che in India vive un solo giorno: anche la loro vita è stata breve, ma intensa ed essenziale''. Don Paolino, invece, ha puntato l'attenzione sul loro amore: ''Che vive in una dimensione diversa'' mentre Padre Gabriel Renga ha recitato un passo del Cantico delle Creature.

Gli amici, dopo aver sistemato sulle bare bianche delle rose, hanno voluto ricordare l'amico Gabriele, riflessivo, e l'amica Natasha, concludendo con ''il nostro legame va al di là della distanza e del tempo''. Alla fine le bare, entrambe bianche quella di Gabriele con sopra la maglia del Milan e quella della squadra amatoriale del Riosecco, mentre per Natasha una coperta rosa con tantissimi fiori dello stesso colore, sono uscite insieme e insieme hanno percorso il tratto dal duomo al locale cimitero.

