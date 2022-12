Umbria: Spoleto, proloco Busetti tra le più antiche d'Italia

Rosella Solfaroli 10 dicembre 2022 a

Per la proloco di Spoleto Busetti arriva un importante riconoscimento dall’Unione nazionale proloco italiane (Unpli), quale associazione centenaria esistente sul territorio nazionale. Esattamente l’undicesima nata in Italia e fondata il primo settembre del 1901. La premiazione si è svolta al Grand Hotel Ercife di Roma, in occasione del 60esimo anniversario dalla nascita dell’ Unpli alla presenza di numerose personalità civili e politiche. “E tra le tante Proloco presenti c’eravamo anche noi - racconta Gianni Burli, vice presidente della Busetti che ha ritirato il premio – tra queste, ovviamente, anche la nostra che risulta essere l’11esima in ordine di tempo su più di seimila Pro Loco sparse in tutto il territorio nazionale. Grande è stata la soddisfazione tra tutti i volontari che abitualmente prestano la loro opera per l’organizzazione di numerosi eventi culturali e di mantenimento delle tradizioni”.

E tra questi il taglio del nastro che inaugurerà la dodicesima edizione di “Spoleto la città in un presepe”, che vedrà ogni angolo pervaso dal clima natalizio grazie a eventi di ogni genere e istallazioni di presepi realizzati anche dalle famiglie e studenti. Per quest'anno la Proloco di Spoleto, presieduta da Patrizia Colangeli, proporrà infatti la XI edizione del concorso “Presepi in famiglia”, che prevede la creazione di Natività in casa da parte delle famiglie spoletine che poi una apposita giuria valuterà in loco per designare poi quale sarà la più suggestiva. Compie sei anni anche il concorso di arte presepiale “Creatività giovanile delle scuole del comprensorio spoletino”, e qui i protagonisti saranno invece gli studenti che vedranno esposte le proprie opere al pubblico.

Debutto assoluto invece per il concorso “Il presepe nelle Proloco dello spoletino”, dove a concorrere saranno anche le associazioni dei territori limitrofi e, chissà, forse non solo queste. Tutte iniziative, a cui corredo ce ne saranno anche molte altre ovviamente, che la Proloco organizzerà negli spazi dell’ex museo civico in via del Duomo, nella Sala degli Ori e all’uscita del tapis roulant al Giro della Rocca da oggi e fino al 14 gennaio.

