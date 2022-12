In Umbria il consumo di suolo resta tra i più alti in Italia

10 dicembre 2022 a

Aumenta il consumo di suolo in Umbria: in quello che dovrebbe essere il cuore verde d’Italia si registrano, in realtà, tra le più alte quote di nuovo suolo impermeabilizzato a livello nazionale. E’ quanto emerge dal Rapporto territori 2022 dell’Asvis, l’Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile. Lo studio analizza il posizionamento di regioni, province e città metropolitane rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. In Umbria, tra il 2020 e il 2021, si registra una situazione negativa in cinque obiettivi. Uno di questi è, appunto, quello relativo al consumo di suolo annuo indicizzato. L’Umbria, nel 2021, ha incrementato il proprio consumo di suolo a un tasso maggiore di quello nazionale, riportando un valore pari a 12,9 ettari consumati per 100.000 abitanti.

Inoltre, tra il 2010 e il 2020 si registra un incremento dell’abusivismo edilizio (+8,8%) mentre si riducono, non solo a causa del lockdown, i posti per chilometro del trasporto pubblico locale (-39,7%). Resta sostanzialmente stabile l’uso di mezzi privati il cui valore si attesta all’83,6%, uno tra i più alti d’Italia. Cala, inoltre, l’efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua. Il rapporto evidenzia un aumento sia della povertà relativa familiare (+ 5 punti percentuali) sia della povertà assoluta. Tra il 2019 e il 2021, inoltre, aumenta la bassa intensità lavorativa (+2,8 punti percentuali) e le persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali (+9,1%). Altra situazione negativa viene individuata nella giustizia e nelle istituzioni: peggiora la partecipazione sociale (-9 punti percentuali) e aumentano le truffe e le frodi informatiche, quadruplicate tra il 2010 e il 2020. Si rileva, invece, una situazione sostanzialmente invariata negli anni per quanto riguarda l’energia: tra il 2012 e il 2020 si registra un contenuto miglioramento dell’energia da fonti rinnovabili (+4,6%) e dell’efficienza energetica 8+2,1%) che nel 2020 registra un livello tra i più bassi d’Italia.

Per quanto riguarda il lavoro, si riducono gli infortuni (-13,5% tra il 2010 e il 2020) ma aumenta il part-time involontario (+2,7%) e il numero dei Neet (giovani che non studiano e non lavorano, +4,2%) mentre l’occupazione torna ai livelli pre Covid. Andamento positivo per sei obiettivi: agricoltura e alimentazione (si riducono le persone obese e in sovrappeso), salute (aumenta il numero dei medici per abitanti che nel 2021 raggiunge il 12,2%, uno dei più alti d’Italia), migliora l’istruzione e la formazione, bene anche la parità di genere per quanto riguarda la quota di donne in consiglio regionale (+22% punti percentuali tra il 2012 e il 2021). Per quanto riguarda le infrastrutture, aumenta la copertura della banda larga e il numero di imprese con attività innovative (+25,1%). In miglioramento le quote relative alla raccolta differenziata.

