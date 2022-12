Squadra mista di pallavolo va a donare il sangue

Alvaro Angeleri 10 dicembre 2022 a

Volley e sangue. Non si tratta di una partita finita in rissa ma della neonata squadra mista della Pallavolo Media Umbria di Marsciano che è andata in blocco a donare sangue.

Si tratta di pallavoliste e pallavolisti con una carriera alle spalle che hanno deciso di tornare a divertirsi. E lo hanno fatto formando una squadra mista.

Ma come è stato possibile? Per tutti lo racconta una delle pallavoliste. “Dopo anni di gloriosa attività, decidi di attaccare le ginocchiere al chiodo. Poi arriva la festa del mezzo secolo di vita della Pallavolo marscianese e ti invitano alla festa organizzandoti, addirittura, un mini torneo di vecchie glorie. Ci vado o non ci vado? Alla fine decidi di andare, anche per rispetto del presidente Giancarlo Toccaceli. Durante il torneino ritrovi il piacere di una alzata, una schiacciata (insomma), ti fai pure male. Ma alla fine tutti contenti, anche se con un po’ di fiatone. Quando vai per riattaccare le ginocchiere al chiodo ti prende un po’ di nostalgia e le lasci sul divano. Qualche telefonata, qualche dubbio, qualche risata, una pizza. Alla fine, quasi all’unisono, un timido “vogliamo riprovarci?””. La Pallavolo Media Umbria non si fa pregare e si parte per un campionato del Csi con una squadra mista.. Si riaccendono le luci al Palapeppa di Fratta Todina grazie all’entusiasmo dall'assessore allo sport, Giovanni Primiera, a cui piace l'idea di riportare il volley nel comune frattigiano, con anche un accordo per costituire un settore di minivolley con la società marscianese. “Ridere sempre e comunque. La pallavolo è bella proprio per questo. Il gruppo, lo spirito, l'alchimia che si crea in una squadra è un qualcosa che non ritrovi in nessun altro posto se non dentro un palazzetto, e le basi per fare grandi cose ci sono tutte”. Sono le parole di Ayelen Burnelli faro della formazione che con i suoi elementi rappresenta longitudinalmente i 10 lustri della Pmu con l'allenatore, classe 1972, Roberta Spoleti coadiuvata dall'esperto capitano Alessandro Chiappini. Questa la rosa. Palleggiatore: Cristian Borgioni, Sara Billorosso, Monia Ricci, Veronica Trotta; Libero: Cecilia Bizzarri, Verusca Cherubini, Leonardo Toccaceli; Attaccante: Stefano Biscarini, Alessandro Chiappini, Lucia Cintia, Giorgio Palazzoni, Roberta Spoleti; Centrale: Lucia Ceccarelli, Leonardo Grandi; Opposto: Ayelen Burnelli, Carlo Laura. Buon divertimento.

