Narni, denunciati 12 tifosi della Narnese per gli incidenti dopo il derby col Foligno

Dodici tifosi della Narnese sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Narni, in provincia di Terni, per i fatti avvenuti al fischio finale della partita che vedeva impegnata la propria squadra del cuore contro il Foligno.

La gara era valevole per il campionato di Eccellenza umbra di calcio. in programma lo scorso 8 ottobre 2022, match giocato allo stadio San Girolamo di Narni.

A quanto riferito da una nota dell'Arma, vengono contestati tutti reati commessi in concorso tra loro, quali resistenza a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere, istigazione a disobbedire alle leggi. Sei di loro sono stati denunciati anche per essersi travisati il viso impedendone il riconoscimento e, infine, uno per il reato di lesioni personali aggravate.

Alla partita hanno assistito circa 300 spettatori locali e 30 ospiti. Alle 17, a seguito del pareggio della squadra ospite all’ultimo minuto, un gruppo di tifosi della Narnese, circa 60 persone, è uscito dal proprio settore e ha raggiunto il cancello della tifoseria ospite, presidiato dai militari della stazione di Narni in servizio di ordine pubblico, come da ordinanza del questore di Terni.

I tifosi in questione hanno subito cercato lo scontro fisico con la tifoseria ospite, in prevalenza formata da familiari dei giocatori, rimasti fermi nel loro settore. Il maresciallo presente è andato da solo verso il gruppo più attivo composto da circa 20 persone, di cui la cui maggior parte aveva il volto coperto da sciarpe, fazzoletti e bandiere, ordinando ad alta voce di sciogliere il raduno e desistere dal loro intento violento.

"Per tutta risposta - si legge nella nota dei carabinieri - il militare è stato vittima di minacce verbali e tentativi di avvicinamento con intento violento. Nel frattempo, nella zona di ingresso lato ospiti erano giunte circa 100 persone per assistere ai fatti. La presenza di altre persone ha fatto proseguire il gruppo di tifosi locali che non hanno obbedito all’ordine di allontanamento e che di contro hanno proseguito con le minacce rivolte sia verso i carabinieri, che non lasciavano loro il passo, sia verso il gruppo dei tifosi ospiti".

"La situazione è tornato sotto controllo dopo circa 30 minuti, con l’arrivo di personale di rinforzo dell’Arma dei carabinieri e della polizia di Stato, che era stato impegnato a sua volta in un analogo servizio in occasione dell’incontro calcistico Ternana - Palermo. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I 12 tifosi saranno tutti segnalati alla questura di Terni per l’irrogazione del provvedimento di Daspo".

