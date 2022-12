Perugia, ex colonnello in manette per terrorismo: il giudice convalida l'arresto

Fra. Mar. 09 dicembre 2022 a

a

a

Resta in carcere a Perugia Maximilian Eder, l'ex colonnello dell'esercito tedesco arrestato mercoledì mattina dalla Digos di Perugia per un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania con l'accusa di terrorismo.

La procura di Perugia indaga sull'ex colonnello tedesco arrestato: Maximilian Eder aveva contatti in Umbria?

L'udienza di convalida del fermo si è tenuta venerdì mattina alle 12 in Corte a Perugia. Il Procuratore Generale, Sergio Sottani, ha chiesto la convalida dell'arresto e l'emissione della misura cautelare in carcere.

Ex colonnello tedesco arrestato per terrorismo, lo aveva accompagnato in Umbria un connazionale

Il giudice, Andrea Battistacci, dopo essersi riservato ha poi convalidato l'arresto e ha disposto il carcere per l'ex colonnello accusato di far parte di un gruppo di terroristi di estrema destra che avevano in mente di assaltare il Bundestag.

La procura di Perugia indaga sull'ex colonnello tedesco arrestato: Maximilian Eder aveva contatti in Umbria?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.