Terni, Sara Tommasi diventa opinionista in tivù con Marco Oliva

La showgirl ternana Sara Tommasi (nella foto) ritorna in tivù e lo fa in veste di opinionista per il programma Lombardia Nera, condotto da Marco Oliva. Nello specifico Lombardia Nera racconta e analizza i delitti irrisolti che hanno sconvolto quella regione negli ultimi anni. Nella prima puntata Sara ha espresso la sua opinione sul caso di cronaca Genovese e sul caso Di Fazio.

In studio e in collegamento, oltre a Sara Tommasi, sono presenti esperti, criminologi, psicologi e avvocati per fare luce sui casi più misteriosi. Marco Oliva, ospite fisso anche in molti programmi Mediaset, tra cui Quarto Grado, conduce anche Iceberg Lombardia, la trasmissione che ogni giovedì in prima serata si occupa della cronaca e dei gialli irrisolti in Lombardia. Fare informazione trasparente e svelare i misteri di un omicidio sono gli obiettivi che Marco Oliva e la sua redazione perseguono con impegno e dedizione. In studio, quindi, tra i vari opinionisti di diversa estrazione e professione, tra cui avvocati, c’è anche Sara Tommasi.

Per la showgirl e il suo manager e marito Antonio Orso gli impegni professionali sono sempre più numerosi e ambiziosi. Da segnalare che lo scorso anno Sara pubblicò una sua autobiografia, svelando anche particolari poco conosciuti della sua vita, compresa l’adolescenza vissuta a Terni. Sara era poco più di una bambina quando iniziò la scalata al mondo dello spettacolo dove è tuttora una delle protagoniste. "Ho frequentato la scuola media Leonardo da Vinci e poi il liceo Donatelli - ha raccontato di recente - e ho bellissimi ricordi di quei tempi. La mia è stata un'adolescenza spensierata. Si studiava, si usciva in comitiva e la domenica pomeriggio si andava a ballare al Divina. A Terni ritorno spesso. L'amore con Antonio, mio marito, è sbocciato di fronte al lago di Piediluco. E ci sono molti aneddoti curiosi su Terni nel mio libro".

