Mercatini, luci, feste e presepi in tutta l'Umbria: eventi e appuntamenti del weekend 9, 10 e 11 dicembre 2022

Luminarie, mercatini di Natale e tanto altro ancora di scena nei borghi e nelle città umbre. Perugia come per magia si è illuminata con tante luci, colore e sorprese. Gli appuntamenti proseguono nel centro storico di Magione con “La piazza di Babbo Natale” dove domenica, dalle 16 alle 19, sarà possibile visitare la Casa di Babbo Natale con cui si potrà scattare una foto e lasciare la letterina dei desideri. Percorso tra le delizie del Natale in cui si potranno degustare caldarroste, cioccolato caldo, dolci natalizi e vin brulé ascoltando la musica tradizionale degli zampognari e della band “Christmas”. Anche Città della Pieve si illumina di iniziative fino all'8 gennaio. Sarà piazza del Plebiscito ad ospitare il mercatino di Natale. Ad animare le giornate anche spettacoli itineranti con artisti di strada. Svariati anche gli appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Castiglione del Lago si è trasformato in un vero e proprio regno incantato. A seconda del cielo, dei movimenti delle acque e del punto di osservazione, si potrà ammirare ogni volta in modo diverso la più grande opera “dinamica” che sia mai stata progettata: sua maestà l’Albero sull’acqua. All’esterno del “Percorso dell’albero” verranno, invece, concentrate le altre tradizionali attrazioni che caratterizzano il Natale castiglionese: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la ruota panoramica, le casette del mercatino natalizio e l’inedita “piazzetta del gusto”. A Castel Rigone di Passignano sul Trasimenofino al 18 dicembre, tutti i fine settimana, l'appuntamento è con i mercatini di Natale. A Deruta, fino al 6 gennaio, in piazza dei Consoli è pronto da ammirare l'albero in ceramica più grande del mondo. Presepi, alberi di Natale, zampognari e tanto altro ancora ad Assisi.

Città di Castello fino all'8 gennaio si illumina con le luminarie, mercatini, musica e presepi. A Gubbio fino all'8 gennaio risplende l'albero da guinness. Continua anche “Gubbio è Natale” con il mercatino di Natale, la grande ruota panoramica e la slitta di Babbo Natale (dalle 16.30 alle 19.30) dove sarà possibile fare un giro sulla bellissima slitta trainata da meravigliosi cavalli. Fino all'8 gennaio torna a Montefalco la rassegna natalizia “C’era una volta… a Natale”, tra mercatini natalizi, il secondo concorso dei presepi “Montefalco, il borgo presepe”, eventi culturali ed enogastronomici e iniziative dedicate ai bambini. Bevagna aspetta i più piccoli con la casa di Babbo Natale. A Montecastello di Vibio fino al 6 gennaio l'appuntamento è con il paese del Natale. I protagonisti saranno appuntamenti per bambini, mercatini e ta to divertimento. Fino a domenica Scheggino si illumina con le luci del Natale. Le tre giornate saranno animate con tanti appuntamenti per bambini e adulti.

Domani prenderanno il via gli eventi del Natale di Terni. Si inizierà con un grande spettacolo itinerante di musica e animazione condotto da Stefano de Majo con la banda dei Babbi Natale di Polino diretta dal maestro Luca Panico. Trenta musicisti vestiti da Santa Klaus e un menestrello con un carretto e cilindro rosso, daranno il via al primo appuntamento del Natale di Terni unendo musica festosa e tradizionali racconti del Natale. Il nutrito serpentone artistico di 30 musicisti, scesi dalle montagne di Polino, come nell'antica tradizione degli zampognari, seguirà il menestrello che si muoverà con un caratteristico carretto carico di ciocchi di legno e di fiabe per riscaldare i cuori e accendere i sorrisi di tutti i presenti, grandi e bambini lungo il tragitto cittadino.

Lo spettacolo inizierà alle 17 da piazza Europa, sotto il grande albero acceso e si sposterà poi in piazza della Repubblica, corso Vecchio, effettuerà una sosta sulla scalinata del teatro Verdi, via del Tribunale, corso Tacito, piazza Tacito per risalire poi lungo il corso fino a largo Villa Glori e terminare con un gran finale sotto la stella in piazza San Francesco.

Mercatini, street food e animazione sono i protagonisti a Penna in Teverina fino a domenica. E’ programma domani dalle 14.30 in piazza Piave ad Avigliano Umbro l’iniziativa “Nel paese di Creolandia, i bambini riaccendono il Natale” concepito da alcune realtà attive ad Avigliano Umbro e dalle associazioni, in collaborazione con la scuola primaria. Si tratta di un evento fatto di giochi di squadra, laboratori creativi, caccia al tesoro, intrattenimenti, tombola e merende per “illuminare il Natale” a misura di bambino e nel rispetto dei tanti significati che una ricorrenza come questa rappresenta. Arrone come per magia si illumina a festa. Questa sera alle 20 l'appuntamento è con la "Festa della Venuta" con accensione del tradizionale falò. Domani sarà la volta alle 20.30 di "Suoniamo i campanili d’Europa", suonata per sostenere i diritti umani in simultanea con i campanili di tutta Europa. Domenica dalle 14.30 alle 16.30 agli impianti sportivi di Arrone l'appuntamento è con la "Gimkana di Natale", percorso a tempo aperto per tutti i bambini dai 6 anni in su. Seguirà alle 16 in piazza Garibaldi l'apertura della casetta di Babbo Natale con la slitta e le renne e la consegna delle letterine da parte di tutti i bambini. Inoltre degustazioni di prodotti tipici natalizi presso le attività in piazza e assaggi gratuiti dei prodotti locali. Acquasparta fino all'8 gennaio ospiterà la fiera Lincea. Si svolgerà lungo corso Lincei, in piazza Cesi, corso Umberto I con estensione per le iniziative collaterali a piazza delle Prove e nelle vie di collegamento tra le due piazze. Spostandosi ad Orvieto fino all'8 gennaio svariate le iniziative e gli eventi in programma per grandi e piccoli dove storia, arte, cultura, enogastronomia e molto altro si intrecciano per confezionare il più bel dono da mettere sotto l'albero. Mercatini di Natale, casa di Babbo Natale, laboratori e area food. Questi sono soltanto alcuni dei protagonisti a Porano. Fino a domenica si alterneranno numerosi appuntamenti che animeranno il lungo fine settimana.

