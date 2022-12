Terni, riaccesa la maxi stella cometa di Miranda per le feste di Natale

09 dicembre 2022 a

Splende la stella di Miranda e torna a illuminare tutta la città di Terni (nella foto di Stefano Principi). Come ogni anno, giovedì 8 dicembre si è accesa, come per magia, l'imponente cometa e con essa tutta la Conca ternana. Un pomeriggio magico e molto coinvolgente che è iniziato in piazza Europa con l’accensione delle luminarie artistiche cittadine alla presenza delle massime autorità locali, tra cui il sindaco Leonardo Latini, il vicesindaco Benedetta Salvati, gli assessori comunali Stefano Fatale, Maurizio Cecconelli, Orlando Masselli, Elena Proietti, Cinzia Fabrizi e Giovanna Scarcia. Presenti anche la presidente della Provincia, Laura Pernazza e, per la Regione Umbria, l'assessore Enrico Melasecche. E poi la consigliera regionale Eleonora Pace e Moreno Sorgenti, presidente della Pro Loco di Miranda che da anni organizza l’evento.

La cerimonia è proseguita nella sala consiliare di palazzo Spada con la consegna della Stella d’Oro 2022 che quest'anno è andata all’associazione Banco Alimentare dell’ Umbria. A riceverla sono stati il direttore Massimiliano Avogadri e il consigliere Giorgio Bellucci. Grande soddisfazione è stata espressa dallo stesso Avogadri. “Sono davvero molto contento - ha affermato - di aver ricevuto l'importante riconoscimento e non me lo sarei neppure aspettato. Viviamo di volontariato e questo premio è per tutti noi”. Il sindaco Latini ha tenuto a sottolineare l'importanza del premio Stella d'oro insieme all'assessore Cecconelli. In particolare è stato sottolineato che l'associazione Banco Alimentare dell'Umbria offre un grande aiuto per le strutture caritative territoriali che forniscono cibo aiutando le persone più bisognose. Una targa è stata poi consegnata a Luca Moriconi, presidente della Fiaps-Amatori Podistica Terni. “La stella di Miranda - ha spiegato l'assessore regionale Enrico Melasecche - è un momento della tradizione che si rinnova ormai da molti anni. Invito ad una riflessione tutti affinchè possa essere valorizzata maggiormente per farne parlare tutta Italia”.

Dopo la premiazione le autorità locali si sono spostate in largo Frankl dove in attesa dell'arrivo dei maratoneti con la fiaccola i presenti hanno potuto assistere all'esibizione della compagnia I Pyrovaghi che hanno animato la piazza con uno spettacolo dal titolo “Racconto di Natale”. I due protagonisti hanno acceso i cuori dei presenti con la magia dei giochi di fuoco. Al termine sono arrivati gli atleti che hanno consegnato la fiaccola al sindaco e a quel punto si è accesa la stella di Miranda. E poi tutti hanno brindato insieme.

