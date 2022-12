Terni, giovane trova un ladro in casa e lo mette in fuga. Indagini in corso

Antonio Mosca 09 dicembre 2022 a

Si è trovato faccia a faccia con un ladro in casa, ma non si è perso d’animo e l’ha costretto a fuggire. Il raid è stato messo a segno a Terni, mercoledì 7 dicembre, in un condominio tra via Donatello e via Borsi da due topi d’appartamento: uno è rimasto a fare il palo sull’androne mentre l’altro è salito ai piani superiori. Intorno a mezzogiorno hanno suonato i campanelli finchè qualcuno non ha risposto e ha aperto il portone. All’interno di un appartamento al secondo piano c’era un ragazzo che in quel momento era solo. Era ancora a letto visto che si trattava del suo giorno libero. Da lontano ha sentito suonare i campanelli, ma non ci ha fatto caso più di tanto pensando che si trattasse di quello dei vicini o della madre di ritorno a casa.

Poi, però, il ladro ha forzato la porta blindata con una lastra e in un attimo si è trovato nell’appartamento. Il 20enne ternano ha sentito dei passi felpati avvicinarsi alla sua camera. Il ladro ha aperto la porta mentre lui fingeva di dormire. Quando è uscito dalla camera, il ragazzo si è alzato dal letto e, con una dose di sangue freddo non comune, si è messo all’inseguimento del malvivente urlando a squarciagola. Il ladro, a quel punto, si è messo a correre verso l’uscita a mani vuote. Si è precipitato per le scale come un fulmine, passando vicino al muro per non farsi riconoscere.

In pochi istanti è uscito dal condominio e se l’è data a gambe levate insieme al complice. Il ragazzo, che abita nel palazzo, ha cercato di inseguirli, ma non è riuscito a fermarli. Da lontano ha sentito che ridevano e si scambiavano qualche parola in modo concitato. All’apparenza sembravano dei minorenni con non più di 15 o 16 anni. Prima di entrare in azione hanno messo un adesivo sullo spioncino dell’appartamento del dirimpettaio per non farsi vedere e hanno forzato quello di un’altra abitazione accanto. Del caso si sta occupando la polizia. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sicurezza che si trovano nel palazzo.

