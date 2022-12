Città di Castello, lutto cittadino per i funerali di Natasha e Gabriele

09 dicembre 2022 a

Oggi venerdì 9 dicembre è il giorno del silenzio e del rispetto, del ricordo e delle lacrime. A Città di Castello il giorno dei funerali di Natasha Baldacci e Gabriele Marghi, i due fidanzati che sono deceduti, insieme a Nico Dolfi e Luana Ballini, nel drammatico incidente lungo la Tiberina Tre Bis, in via Umbra a San Giustino.

Anche la città di ferma. Il sindaco Luca Secondi, infatti, ha proclamato il lutto cittadino: ''Intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore e il cordoglio del Comune di Città di Castello per questa grave tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza''.

L’ordinanza prevede l’esposizione a mezz’asta della bandiera nel palazzo del Comune, in segno di lutto. La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’amministrazione per la giornata odierna. ''Sono inoltre vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano – ha scritto aggiungendo che - il sindaco invita i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto e, in particolare, ai titolari di attività commerciali, ad abbassare le saracinesche in segno di lutto durante la celebrazione del funerale''.

La celebrazione sarà unica, fissata in duomo con inizio alle 14.30, per entrambi, visto che i due ragazzi di 22 anni erano legati da una relazione.

