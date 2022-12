Tedesco arrestato a Perugia, un connazionale lo aveva accompagnato in auto da Ancona

Francesca Marruco 09 dicembre 2022 a

Ci deve essere un motivo per cui Maximilian Eder, l’ex ufficiale dell’esercito tedesco arrestato per terrorismo perché voleva ripristinare il Reich con un golpe aveva scelto proprio Perugia per soggiornare. Ed è ciò che gli inquirenti vogliono capire. In questo senso quindi va l’attenzione da parte della Procura della Repubblica di Perugia, alla guida di Raffaele Cantone, intenzionata a capire per quale motivo Eder abbia soggiornato per sette giorni proprio a Perugia. Il 64enne infatti è rimasto in un hotel di Ponte San Giovanni, fino a quando all’alba di mercoledì mattina gli agenti della Digos di Perugia, alla guida del vice questore, Gianfranco Leva, che da giorni lo tenevano sotto controllo, hanno fatto irruzione nella sua stanza e lo hanno arrestato, con un mandato di cattura europeo.

L’ex colonnello dei reparti speciali dell’esercito, affiliato a un’organizzazione terroristica di estrema destra, legata ai cosiddetti Reichsbürger, i Cittadini del Reich che non riconoscono l’autorità statale tedesca, era infatti arrivato in Italia via mare dalla Croazia sbarcando ad Ancona. E’ stato poi un suo connazionale, con il quale aveva già effettuato il viaggio dalla Croazia ad accompagnarlo in auto in Umbria e lasciarlo in hotel a Perugia. Il connazionale, secondo quanto si apprende non sarebbe in alcun modo coinvolto con la maxi operazione antiterrorismo tedesca. Eder quindi è rimasto a Perugia senza mezzi propri per spostarsi. Del resto, come emerso dai servizi di osservazione che gli agenti della Digos di Perugia hanno portato avanti giorno e notte senza risparmiarsi, Eder non ha nemmeno mai lasciato l’albergo. E’ sceso dalla sua stanza per bere o mangiare, al massimo sgranchirsi le gambe. Non avrebbe dunque avuto particolari contatti con l’esterno, o almeno questo è quello che al momento è stato comunicato dalle autorità. Il sospetto che qui possa aver avuto dei complici è in cima alla lista delle verifiche da effettuare. Anche se la sua permanenza in Umbria era comunque destinata a finire: era infatti in programma il suo rientro in Germania poche ore dopo l’arresto. Anche in questo caso, secondo quanto emerge, un altro connazionale avrebbe dovuto portarlo a destinazione. Ma l’ordine di arresto dalla Germania è arrivato prima del viaggio di ritorno. Ordine che, in effetti non è stato trasmesso non appena la polizia italiana ha comunicato la presenza di Eder a Perugia agli inquirenti tedeschi.

Possibile dunque che la sua attività nelle ore precedenti all’arresto potrebbe aver fatto precipitare le cose. Secondo quanto emerge dai media tedeschi, Eder - che al momento dell’arresto non ha opposto alcuna resistenza ma è apparso sorpreso e si è dichiarato vittima di una ingiusta operazione di polizia - avrebbe avuto un ruolo di reclutamento di personale e di armi. Al momento dell’arresto non aveva alcuna arma con sé. Gli agenti hanno però rinvenuto e sequestrato un pc portatile e altro materiale definito di “interesse investigativo” che verrà inviato alla polizia tedesca. Nella maxi operazione sono state arrestate 25 persone che, per gli inquirenti, avevano pianificato tra le altre cose, di prendere d’assalto l’edificio del Reichstag e di deporre il governo federale per poi prendere il potere. Eder, che aveva lasciato il gruppo terroristico per poi essere riammesso con il ruolo di reclutatore, è adesso in una cella a Capanne in attesa delle procedure per l’estradizione.

