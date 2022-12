Perugia, titolare pizzeria: "Strozzati dai rincari, siamo costretti a vendere o chiudere"

Francesca Marruco 09 dicembre 2022 a

“Non vorremmo mai dover chiudere questa attività che, oltre ad essere la nostra, è anche un’istituzione, un pezzo di storia della città. Ma così non possiamo proprio più andare avanti. E’ per questo motivo che lanciamo un appello a chiunque volesse acquistarla”. A parlare è Christian Covarelli, titolare del bar pizzeria Lo spuntino del ghiottone che si trova in via Masi a Perugia. Christian, che durante e dopo la pandemia, aveva tramite il Corriere dell’Umbria, denunciato la situazione di abbandono in cui molti commercianti si trovavano perché non senza aiuti, spiega che così non si può proprio più andare avanti.

“I rincari - racconta Christian - sono insostenibili. E’ aumentato tutto, non solo luce e gas, ma anche tutti i tipi di materie prime che vengono utilizzati in un’attività come la nostra. Basti pensare che il prosciutto in tre giorni è aumentato di 50 centesimi. Dopo anni ho cambiato il fornitore di latte e latticini ma anche in questo caso ha prezzi altissimi. E poi la farina, le bevande, i tovaglioli adesso costano tre volte tanto. E in un bar pizzeria come la nostra, dove vendiamo tranci di pizza e non ci sono tavoli cosa aumento, la pizza o il caffè? Non è ipotizzabile aumentare ciò che vendiamo tanto da far fronte ai rincari che noi dobbiamo subire”. E poi c’è anche quella crisi che Christian racconta da dopo la pandemia: “La clientela non è mai tornata ai livelli pre-Covid. Ci sono ancora molti uffici o totalmente in smart working o con lavoro a distanza per diversi giorni della settimana e questo purtroppo incide”.

“Senza contare - aggiunge - che prima c’erano anche i ragazzi della scuola Pieralli che dopo il terremoto sono stati invece spostati altrove e non torneranno a breve in questa sede n cui ancora nessuno è intervenuto”.

Insomma una combinazione di fattori che “strozza” la piccola attività, conosciutissima a Perugia, un punto di riferimento da mezzo secolo.

“Noi - spiega Covarelli - abbiamo preso il bar pizzeria in gestione nel 2016 e prima del Covid si guadagnava bene. Adesso non solo si incassa molto meno ma tutto quello che entra va in spese e nemmeno sono sufficienti. Abbiamo dovuto, come già fatto subito dopo il Covid, chiedere aiuto a parenti e amici, ma non si può andare avanti così. In tre anni abbiamo buttato oltre 50 mila euro e non le abbiamo. E dobbiamo avere un lavoro che ci faccia sopravvivere. Ma vorremmo tanto che anche senza noi la pizzeria continuasse a vivere, per questo chiedo a chiunque voglia investire di farsi avanti”.

