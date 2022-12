Castiglione del Lago, torna l'albero di Natale sull'acqua più grande del mondo

Nicola Torrini 08 dicembre 2022 a

Migliaia di persone, moltissime da fuori regione, bastava ascoltare la moltitudine di dialetti parlati, ha assistito alla suggestiva cerimonia di accensione dell’Albero di Natale costruito sull’acqua più grande del mondo. Giovedì 8 dicembre, infatti, ha preso il via, a Castiglione del Lago, la terza edizione di Luci sul Trasimeno, la manifestazione natalizia promossa e organizzata dall’associazione Eventi Castiglione del Lago. Decine di volontari che per mesi hanno lavorato per dar vita a un ricchissimo cartellone di spettacoli, iniziative e giochi.

A loro, in primis, è andato il ringraziamento del presidente dell’associazione Marco Cecchetti e del sindaco Matteo Burico che hanno preso la parola subito prima dell’accensione dell’albero.

Presenti alla cerimonia anche numerosi amministratori locali e regionali e il prefetto di Perugia Armando Gradone. Cecchetti ha anche sottolineato il fatto che “l’energia utilizzata per accendere l’albero e alimentare l’evento nel suo complesso proviene interamente da fonti rinnovabili, grazie al sostegno e al contributo di Futura Energie”.

Ma l’albero sull’acqua, come detto, è solo il fulcro di una miriade di eventi che, fino all’8 gennaio, si sviluppano in tutto il centro storico e, in particolare, lungo la terrazza panoramica a ridosso della rocca medievale. C’è quindi il Bosco incantato dove i visitatori, immersi in uno spettacolo di luci, vengono accompagnati da elfi all’interno del bosco di Babbo Natale, dove i bambini possono divertirsi con laboratori e giochi. All’interno della Rocca del Leone, invece, in scena lo Spettacolo della natività, narrazione audiovisiva con proiezione immersiva sulle antiche mura. All’esterno sono concentrate le altre tradizionali attrazioni che caratterizzano il Natale castiglionese: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la ruota panoramica, le casette del mercatino natalizio e l’inedita piazzetta del gusto. Luci sul Trasimeno propone anche spettacoli ispirati all’arte del territorio: ad attendere i visitatori a Palazzo della Corgna, infatti, c’è Paesaggio di Natale, un videomapping architetturale immersivo ispirato all’arte di Pietro Vannucci detto il Perugino e di Luca Signorelli, entrambi nati nel territorio circostante.

