Mario Calabresi, chi era il padre Luigi. L'amore per le due figlie gemelle e i suoi libri

Mario Calabresi ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. Il giornalista, ex direttore di La Stampa e La Repubblica, torna di nuovo in libreria con il suo ultimo volume intitolato Una volta sola. Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere (Mondadori). Il giornalista e scrittore è figlio del commissario Luigi Calabresi ucciso in un attentato da esponenti di Lotta Continua.

Gemma Calabresi Milite, chi era il marito Luigi ucciso negli anni di piombo. Il figlio Mario giornalista

Ma chi era Luigi Calabresi? E' stato uno degli incaricati per le indagini della strage di Piazza Fontana e il suo nome arriva presto sulla bocca di tutti a causa della morte del sospettato Giuseppe Pinelli, precipitato dalla finestra dello studio di Calabresi. Il commissario fu ucciso in un attentato i cui colpevoli vennero individuati anni dopo nelle persone di Ovidio Bompressi e Leonardo Marino quali esecutori, mentre Giorgio Pietrostefanie Adriano Sofri furono ritenuti i mandanti. In quel periodo, Calabresi stava investigando su di un traffico internazionale di esplosivi e di armi che sarebbe avvenuto attraverso il confine triestino e quello svizzero. Venne insignito della medaglia d'oro al merito civile alla memoria. Morì all'età di 34 anni, venne ucciso il 17 maggio 1972 alle ore 9:15 a Milano in via Francesco Cherubini, angolo via Mario Pagano, di fronte al civico numero 6, vicino alla sua abitazione, mentre si avviava alla sua auto per andare in ufficio, da un commando composto da almeno due sicari che gli spararono alle spalle. Lasciò la moglie Gemma Capra, incinta, e due figli: Mario, che ha raccontato la storia della sua famiglia nel libro Spingendo la notte più in là, e Paolo. Il terzo figlio, Luigi, nascerà pochi mesi dopo la sua morte.

Paola Saluzzi, Alexia e Mario Calabresi a Oggi è un altro giorno

Mario Calabresi, oltre a Spingendo la notte più in là (Mondadori, 2007), libro dedicato alle vittime del terrorismo, nel 2002 - insieme a Francesca Senette e Andrea Galdi - è stato insignito del premio Angelo Rizzoli per il giornalismo, e nel 2003 riceve il premio intitolato a Carlo Casalegno. Nel maggio 2011 esce il suo Cosa tiene accese le stelle (Mondadori), poi La mattina dopo (Mondadori, 2019). Nel 2020 ha intrapreso due nuove iniziative: scrive reportage che si possono leggere iscrivendosi al suo sito web ed è tra i cofondatori di Chora, società di produzione di podcast. Ha avuto due figlie gemelle con Caterina Ginzburg, nipote di Natalia Ginzburg, dalla quale è separato dal 2020.

