Covid, in Umbria diminuiscono i ricoveri: -5.2% in una settimana. Dall'inizio della pandemia 2.282 vittime

In Umbria diminuiscono i ricoverati positivi al Covid. Il calo registrato dal bollettino settimanale è del 5.2%. I pazienti nelle strutture sanitare, positivi al virus, sono 225 e di questi 118 sono ospitati dai reparti dedicati. Nelle terapie intensive, invece, sono cinque, il 12.9% in più. Leggerà crescita degli attualmente positivi: 4.294, lo 0.4% in più. In aumento anche le guarigioni: + 0.5%. I morti dall'inizio della pandemia ora sono 2.282. Leggera variazione in aumento anche per i tamponi.

