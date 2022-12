Comune e cittadini comunicano grazie all'app

Rita Boini 08 dicembre 2022 a

Filo diretto tra amministrazione di Todi e cittadini in caso di emergenze. La piattaforma digitale app Municipium, che permette una comunicazione tra Comune e cittadini e viceversa, è di scena da martedì 6 dicembre 2022 su facebook e you tube, in modo che tutti possano imparare a utilizzarla in modo corretto e utile.

Municipium permette al Comune di informare i cittadini in tempo reale e ai cittadini di interagire. Utile nella quotidianità diventa assai importante in casi d’emergenza, come stati di allerta che interessano il territorio, dalle frane ai terremoti, fino alle alluvioni: il Comune può con questo sistema informare ma anche spiegare le regole, generiche ma legate al territorio e alle singole situazioni, da seguire in caso di emergenza. Uno strumento particolarmente importante per il Comune di Todi, il cui territorio è vasto ed è puntellato da 37 frazioni, oltre che case sparse.

L’amministrazione può inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push e anche segnalare gli eventi che accadono sul territorio. I cittadini, a loro volta, possono condividere le notizie date dal Comune per sms, Whattsapp e sui social direttamente dall’App e anche consultare le mappe dei punti di interesse del Comune. La app Municipium è però assai utile anche nella quotidianità. I cittadini possono informare il Comune di problemi come buche e discariche, inviando segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto, inviare lamentele, suggerimenti e proposte. Inoltre dal menù informazioni è possibile collegarsi al portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, per richiedere e scaricare i certificati anagrafici. Le funzioni della app sono molte. Spiega il sindaco Antonino Ruggiano: “Al momento sono 600 i cittadini che la stanno utilizzando, ma potrebbero essere molti di più con un’adeguata informazione”. I Comuni italiani che al momento utilizzano la app Municipium sono 857 su un totale di 7904, in Umbra l’hanno per ora adottata, oltre a Todi, Montefalco, Spoleto e Umbertide. La app Municipium è scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store.



