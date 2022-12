Perugia, duecento bambini accendono il Natale in centro

08 dicembre 2022 a

a

a

Una mattinata di grande festa e gioia quella andata in scena mercoledì 7 dicembre nel centro storico di Perugia. Grazie alla presenza di oltre 200 bambini e bambine delle scuole perugine e di Babbo Natale, l’acropoli si è riempita di risate e divertimento.

Il Capodanno Rai fa traslocare il maxi albero di Natale

Sono stati proprio i ragazzi, infatti, a decorare gli oltre cento alberi di diverse specie, forniti e posizionati da UmbraFlor, raggruppati in piccoli boschetti e posizionati lungo corso Vannucci tra piazza della Repubblica e l’arco di via dei Priori. Circa 1600 le decorazioni realizzate dai “giovani artisti” elaborando i materiali (dischetti di legno circolari ed a forma di stella) forniti dal Comune agli istituti scolastici.

Ad accogliere alunni e maestre sono stati il sindaco Andrea Romizi e gli assessori Gianluca Tuteri e Gabriele Giottoli.

“Una festa bellissima”, l’hanno definita i rappresentanti della giunta comunale.

Al termine dell’operazione di addobbo, tutti i bambini si sono spostati in piazza della Repubblica per gustare una colazione offerta dal Consorzio Perugia in centro in occasione dell’inaugurazione degli stand di Dolcissima Perugia e dei mercatini natalizi. Alla presenza anche degli assessori alla sicurezza Luca Merli e al commercio Clara Pastorelli e dei rappresentanti del Consorzio Sergio Mercuri e Paolo Mariotti, ha così preso il via la prima edizione dell’evento dedicato ai prodotti dolciari e da forno tipici del Natale.

A Dolcissima la pasticceria diventa street food

Già dalle prime ore, la manifestazione ha riscosso grande interesse e partecipazione. L’evento, a ingresso gratuito, si svolge tutti i giorni dalle 10 alle 20. Il giorno di Natale la no stop è dalle 15,30 alle 20. Dopo l’11 dicembre Dolcissima proseguirà senza la componente costituita dagli operatori extraregionali continuando a proporre prodotti umbri. “Abbiamo voluto offrire alla città qualcosa di nuovo, così come fatto per le luminarie aeree che stanno riscuotendo molto successo”, ha detto Mercuri.

Natale al Centro espositivo della Rocca Paolina, invece, è previsto dal 16 dicembre all’8 gennaio con orario 10-19, dal lunedì al venerdì; 10-20 il sabato, la domenica e i giorni festivi. Chiuso il giorno di Natale mentre il 1° gennaio l’orario previsto è dalle 11.30 alle 20.

Sarà un caro Natale: panettone, spumante, regali più cari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.