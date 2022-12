Terni: matrimonio Asm-Acea, conclusa la prima fase dell'operazione

Simona Maggi 07 dicembre 2022 a

Asm-Acea: è stato perfezionato martedì 6 dicembre 2022 il closing della prima fase dell'operazione di aggregazione, finalizzata alla creazione di una multiutility integrata attiva in Umbria nei settori della distribuzione e vendita di elettricità e gas, della gestione dei rifiuti e del ciclo idrico integrato.

L'ingresso di Acea nel capitale sociale di Asm Terni è strutturato in due fasi distinte, ma correlate tra loro. L'autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha deliberato di non procedere all'avvio dell'istruttoria sull'operazione, in quanto questa non da luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante e che la Corte dei Conti Umbria si è pronunciata in senso non ostativo all'operazione.

Si sono così verificate le due condizioni sospensive previste per l'esecuzione della prima fase dell'operazione. “Un passaggio importante per l'azienda Multiservizi di Terni – spiega il presidente Asm, Mirko Menecali - che con l'ingresso del socio Acea potrà potenziare la sua azione sul territorio e puntare a diventare un centro di eccellenza su scala nazionale. Un grazie va alle forze politiche del Comune che hanno creduto nell'operazione e alla sua struttura che ci ha supportato con l'azione amministrativa”.

Erano presenti, oltre a Menecali, il sindaco, Leonardo Latini, e all’assessore alle partecipate, Orlando Masselli. “Si tratta - sottolineano Latini e Masselli - di un passaggio importante e decisivo all’interno di una complessa, ma trasparente operazione che fa seguito a una procedura a evidenza pubblica e all’ultimo atto votato dal consiglio comunale nel settembre scorso”.

Il sindaco continua evidenziando che: “Con questa operazione valorizziamo il nostro patrimonio con la necessaria solidità economica e finanziaria, salvaguardando le possibilità di sviluppo e di occupazione di Asm, che ora può avere la concreta opportunità di giocare un ruolo su un territorio ampio a livello nazionale. Ricordiamo che Asm in questi ultimi 4 anni, con il presidente Menecali, si è avviata verso il risanamento dal punto di vista economico, la società viaggiava con 137 milioni di debiti e rischiava inoltre di perdere tutte le concessioni entro il 2030".

Soddisfazione è stata espressa anche da Giovanni Papaleo, Coo Acea: “Abbiamo concluso un’importante operazioni dopo un percorso durato circa due anni. La partnership con Asm Terni ci consente di porre le basi per la creazione di una multiutility regionale umbra”.

