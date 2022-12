Terni, Ast: da Arvedi 500 euro di benefit a tutti i lavoratori di viale Brin sotto l'albero di Natale

07 dicembre 2022 a

Giovanni Arvedi (nella foto primo da destra; al suo fianco il vescovo Soddu, il sindaco Latrini e l'ad di Ast Caldonazzo), presidente di Acciai Speciali Terni, ha disposto il riconoscimento di 500 euro, esenti da tassazione fiscale, a favore dei dipendenti con qualifica quadri, impiegati ed operai in forza attiva alla stessa Ast all’1 dicembre 2022.

In meno di un mese, è la seconda volta che il gruppo di Cremona allarga il portafoglio per flexible benefit, quale aiuto alle spese che gravano sempre di più sui conti delle famiglie e visto l’approssimarsi del periodo natalizio.

I crediti welfare saranno fruibili attraverso una piattaforma aziendale dal 9 dicembre 2022 e dovranno essere utilizzati, tassativamente, entro e non oltre il successivo 20 dicembre, data alla quale è stata prorogata la chiusura della piattaforma. In caso di mancato utilizzo entro il 20 dicembre gli importi restanti saranno destinati al fondo di previdenza complementare al quale si è eventualmente iscritti.

In una informativa, l’azienda specifica che i crediti welfare potranno essere utilizzati per acquistare flexible benefit da scegliere tra tutti quelli disponibili, nel limite massimo fissato per l’anno 2022 a 2.990 euro, considerando buoni spesa, carburante, rimborso bollette luce, acqua e gas già richiesti e/o altri fringe benefit già erogati/da erogare nel corso del 2022. I buoni spesa ed i buoni carburante, dovranno essere scaricati dalla piattaforma aziendale entro il 20 del corrente mese ma poi potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali o alle stazioni di servizio entro la scadenza prevista per i diversi servizi, solitamente 6-12 mesi dall’acquisto.

A partire dal 16 novembre, il presidente Arvedi aveva disposto, sempre quale aiuto alle spese delle famiglie di tutti i lavoratori, il riconoscimento di crediti welfare del valore di 300 euro, esenti da tassazione fiscale mentre in precedenza aveva triplicato gli importi per le borse di studio e i buoni libri per i figli dei dipendenti.

Intanto è al capolinea la trattativa per il premio di risultato. Per lunedì 12 dicembre 2022, è stato convocato il tavolo tra rappresentanti aziendali e parte sociali, per firmare l’eventuale accordo. Non trapelano le cifre che saranno erogate al raggiungimento degli obiettivi, ma si conoscono i parametri, fissati a 95%, 100% e 105%.

Il premio sarà trimestrale, ed è un ritorno al passato prima dell’era dell’amministratore delegato Lucia Morselli, che l’aveva abrogato. Fissata intanto la celebrazione della messa natalizia a viale Brin, in programma venerdì 16 dicembre al reparto Fucine.

