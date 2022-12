Perugia, spese pazze con carta di credito del Cimis: chiesto processo

Francesca Marruco 07 dicembre 2022 a

a

a

Un cambio Shimano da 1.200 euro. I dischi dei freni dell’automobile, una poltrona da ufficio da Maison du Monde. Un numero imprecisato di menù baby all’Old Wild West. Ma pure la batteria del telefono, il tagliando della Fiat Ulisse, tre cambi di olio alla macchina, auricolari bluetooth. E anche una lavastoviglie, una guida turistica e la sostituzione della serratura della porta. Sono solo alcune delle “spese” che, secondo la ricostruzione accusatoria del Procuratore Aggiunto di Perugia, Giuseppe Petrazzini, un docente di 55 anni dell’Università di Perugia, in qualità di allora direttore del Cimis (Consorzio interuniversitario macchine impianti e sistemi per l’energia, l’industria e l’ambiente) avrebbe pagato con la carta di credito che gli era stata fornita dallo stesso Consorzio. Non certo per spese di carattere personale.

Le minacce dei bulli della baby gang ai ragazzini rapinati: "Se provi a urlare tiro fuori il coltello che ho in tasca"

Sono in tutto 5.600 euro gli acquisti fatti tra il 2014 e il 2016 che secondo il Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza sono “estranei” a quelli consentiti. Lo stesso ex direttore, accusato quindi di peculato per l’uso improprio della carta di credito, è accusato di peculato, anche in concorso col suo predecessore (in carica dal 2008 al 2013) per il noleggio di due Audi Q5 per una spesa totale di 105 mila euro. Secondo l’accusa il beneficiario dell’uso delle auto sarebbe stato un 59enne responsabile scientifico di commesse, senza alcuna carica nel Cimis. Ieri mattina primo passaggio dinanzi al gip Natalia Giubilei che dovrà decidere se rinviare a giudizio i tre – difesi dagli avvocati Francesco Fratini, Marco Baldassarri ed Enrico Marzaduri – come richiesto dalla Procura. Si torna in aula a metà gennaio per la decisione.

Aveva aggredito la cognata: condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.