Terni, Le Vibrazioni favoriti su Tiromancino per il Capodanno in piazza

Si deciderà nelle prossime ore, con l'annuncio che probabilmente arriverà l'8 dicembre 2022, in occasione dell'accensione della stella di Miranda, quali saranno gli artisti "top", ovvero di rilevanza nazionale, che allieteranno il Capodanno in piazza a Terni. In lizza ci sono due band famosissime: Tiromancino e Le Vibrazioni, questi ultimi leggermente favoriti per motivi di budget, visto che costerebbero di meno del gruppo del frontman Federico Zampaglione.

Intanto la mattina di martedì 6 dicembre 2022, a palazzo Spada, si è tenuta conferenza stampa durante la quale sono state concesse solo alcune anticipazioni sulle iniziative natalizie a Terni, considerato che è ancora aperto un bando (scadenza 15 dicembre 2022) riservato ad associazioni o soggetti che possono presentare proposte di eventi o iniziative.

Uno degli assessori presenti, la titolare della delega al turismo, Elena Proietti, ha proposto l'idea di creare un brand: “Luminarie natalizie di Terni”, magari con la cometa più grande d’Italia, quella di Miranda. Proietti ha fatto l’esempio di Salerno, dove il Natale, come in tutta la Campania, è un vero e proprio rito.

Intanto gli eventi ternani targati 2022-23 sono, è stato sottolineato, i primi fuori dalla “gabbia” pandemia, con una città che deve tornare a risplendere e ad essere attrattiva, soprattutto vissuta. “Una serie di iniziative che abbiamo voluto organizzare con l’obiettivo di coinvolgere l’intera città e per rispondere a una voglia di socialità che ha sempre caratterizzato Terni e i ternani”, ha detto l’assessore agli Eventi natalizi, Stefano Fatale. Presenti il vicesindaco, Benedetta Salvati, il vicepresidente della Fondazione Carit, Massimo Valigi, e le aziende partecipate, Sii, Umbria Energy e TerniReti, che hanno consentito di allargare l’area degli eventi anche a zone non centrali.

L’assessore Fatale ha anche confermato l’organizzazione del concerto di Capodanno che si terrà in piazza Europa: “Sulla star del concertone – ha detto – scioglierò le riserve solo tra 48 ore”. In ballo, come detto, ci sono i Tiromancino e Le Vibrazioni,

Altre 48 ore, in questo caso per il 29 dicembre, scioglierà le riserve anche Cecconelli: ci sarà un secondo palco in piazza Tacito con una presenza importante che resta ancora nel cassetto e con la possibilità data agli artisti di potersi esibire nella piazza principale della città: “E’ ancora aperto un avviso pubblicato sul sito del Comune – ha detto Cecconelli - che consente, fino al 15 dicembre, di ricevere e sostenere ulteriori proposte che saranno poi inserite in cartellone, potendo ottenere un piccolo contributo preso dagli 8 mila euro stanziati dal Comune per tale scopo: sul palco in piazza Tacito sono già previsti spettacoli di danza, di teatro e concerti; altri eventi saranno itineranti”. Per questo il cartellone ufficiale resta ancora non definitivo.

A proposito di soldi, l’organizzazione del Natale ternano di luci, com’è noto, se l’è aggiudicata la Eventi.com di Andrea Barbarossa per quasi 130 mila euro: “Abbiamo cercato anche quest'anno – ha spiegato Barbarossa – di dare il massimo per rendere la città magica e attrattiva. Terni brillerà di luci e colori con scintillanti addobbi, un grande albero, gallerie di luci, video proiezioni, video mapping, mercatino delle strenne, casa di Babbo Natale e molto altro ancora da scoprire”.

