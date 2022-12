Museo paleontologico di Pietrafitta acquistato dal ministero della Cultura

Nicola Torrini 07 dicembre 2022 a

La notizia è apparsa, quasi in sordina, sulla pagina Facebook del museo stesso: “I nostri mammut vanno un po’ in letargo. Il Museo paleontologico di Pietrafitta è stato acquistato dal ministero della Cultura - Direzione regionale musei Umbria e rimarrà temporaneamente chiuso in attesa delle nuove modalità di visita”.

Museo paleontologico chiuso, rischia di non riaprire

Il fatto, invece, è importante perché apre finalmente nuovi scenari e nuove prospettive di crescita e valorizzazione per la struttura di Piegaro, tra le più rilevanti a livello europeo nel suo genere. Inaugurato nel 2011 e custode di un’importantissima raccolta di fossili risalenti a circa un milione di anni fa, il museo Luigi Boldrini ha avuto nel corso degli anni una storia travagliata, tra chiusure e mancanza di fondi. Adesso però si dovrebbe voltar pagina. Come conferma il sindaco di Piegaro, Roberto Ferricelli, il 23 novembre è stato ufficialmente sancito il passaggio della struttura dalla Valnestore Sviluppo, società partecipata dai Comuni di Piegaro e Panicale e dalla Provincia di Perugia, al ministero della Cultura. Giunge così a conclusione il complesso iter procedurale di nazionalizzazione avviato nel 2016, un’operazione del valore di 100 mila euro. “Essendo un bene vincolato a museo e per favorire il passaggio al ministero – commenta Ferricelli – si è giunti a questo valore. E’ una grande notizia e siamo estremamente soddisfatti. Questo museo, che enti locali piccoli come il nostro difficilmente potevano essere in grado di gestire, è importantissimo non solo per il territorio, ma per l’Umbria intera. Ora abbiamo finalmente un interlocutore importante e un soggetto ideale anche per elaborare insieme, pure con l’università, progetti di valorizzazione e sviluppo. Abbiamo tante e importanti idee”.

Un progetto per rilanciareil lago di Pietrafittae la Valnestore

Per alcune settimane il museo paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta resterà chiuso per motivi tecnici e burocratici. Ma dall’inizio del prossimo anno, spiega ancora Ferricelli, “la nuova gestione diventerà operativa”.



