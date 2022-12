Morte dei quattro ragazzi, il procuratore Cantone vuole fare chiarezza sulla strada

06 dicembre 2022 a

Adesso Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, vuole fare chiarezza su eventuali responsabilità per la pericolosità del tratto di strada di San Giustino dove si è verificato l'incidente costato la vita ai quattro ragazzi umbri. Lo ha dichiarato lo stesso Cantone all'Agenzia Ansa. "Credo che la tragica morte di quattro ragazzi - ha spiegato - necessiti di andare fino in fondo in merito anche a eventuali altre responsabilità. In quel tratto di strada qualche tempo fa hanno perso la vita altre quattro persone e ci sono stati altri incidenti. Credo sia importante fare chiarezza". L'incidente costato la vita a Luana, Natasha, Nico e Gabriele si è verificato al termine di un lungo rettilineo in via Umbra, in località Altomare. Secondo le ricostruzioni, l'auto è finita su una cunetta, per poi schiantarsi contro il muro di contenimento di un ponte. I giovani sono tutti morti sul colpo.

Strade maledette, quattro giovani vite spezzate: Nico, Natasha, Gabriele e Luana

