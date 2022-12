San Gemini, medico rapinato e picchiato: un 35enne arrestato dai carabinieri

06 dicembre 2022 a

E' stato assicurato alla giustizia il presunto autore di una rapina, condita da percosse, compiuta il 21 novembre 2022 ai danni di un medico di San Gemini, in provincia di Terni. A risalire alla sua identità sono stati i carabinieri del comando stazione di San Gemini, unitamente a personale della sezione radiomobile della Compagnia di Terni.

Nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre 2022 è stata data così esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Terni. L'accusato è un 35enne italiano, le cui iniziali sono R.S., che ora dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni personali.

A quanto ricostruito dagli stessi carabinieri, l’uomo era stato sorpreso dal medico del luogo a rovistare nella sua borsa momentaneamente appoggiata su una sedia all’esterno di un esercizio pubblico di San Gemini. Il 35enne sotto la minaccia di un coltello, si era fatto consegnare dal professionista tutto il denaro che aveva con sé (circa 50 euro) per poi colpirlo al volto più volte per convincerlo a portarlo nell'abitazione dove il malvivente era convinto che custodisse altri soldi.

Una volta arrivati a casa il 35enne aveva ripreso a colpire il medico con pugni e calci e anche con un attrezzo da cucina alla testa.

Nell’abitazione l’arrestato ha rovistato in tutti i mobili, mettendola completamente a soqquadro, riuscendo a trovare altro denaro e oggetti preziosi. Non soddisfatto del bottino, e sempre sotto la minaccia del coltello, l’uomo ha costretto il medico ad andare in uno sportello bancomat del centro di San Gemini, obbligandolo a prelevare una somma pari a diverse centinaia di euro, di cui si subito impossessato.

Poi però, accortosi solo in quel momento della presenza di altre persone, ha lasciato andare la vittima. "I fatti, verificatisi lungo le vie del paese - spiega una nota dei carabinieri - sono stati filmati dal sistema di videosorveglianza predisposto dal Comune di San Gemini che si è rilevato quanto mai fondamentale per la ricostruzione dell’evento".

Tutti gli elementi raccolti dagli investigatori dell'Arma sono stati così portati all'attenzione della procura della Repubblica di Terni che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 35enne ora è rinchiuso a Sabbione.

