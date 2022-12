Spoleto, raddoppiano le tariffe per i parcheggi

Rosella Solfaroli 06 dicembre 2022 a

Dal primo di marzo 2023 le tariffe per i parcheggi di struttura, della Spoletosfera e della Posterna in particolare, aumenteranno dal 40 al 50 per cento. Stessa sorte per quelli di superficie, anche se l'aumento sarà molto contenuto e non interesserà tutte le zone di Spoleto. Il motivo? É presto detto. La spiegazione che il Comune dà per questo salasso che ricadrà sulle spalle dei cittadini, ma non solo ovviamente essendo Spoleto una città turistica, è che servono risorse per la manutenzione straordinaria della mobilità alternativa. E a spiegarlo meglio è proprio una delibera pubblicata ieri dall'ente.

“Successivamente ad alcuni incontri tenutisi con il sindaco Sisti ed il dirigente finanziario dell’ente – è scritto testualmente nel documento - è emersa la necessità di trovare maggiori risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti della mobilità alternativa, sia per quelli impellenti che per quelli che si prospettano a regime. Si propone, pertanto, di effettuare alcuni aggiustamenti sulle tariffe dei parcheggi di struttura e di superficie”. E allora eccoli tutti questi aggiustamenti, come vengono definiti nel documento istituzionale del Comune di Spoleto. Premesso che, attualmente, la tariffa oraria è di 1 euro, tranne per la prima ora di sosta che è di 1,20 euro, dal primo marzo questa passerà a 1,80 euro, quindi l'aumento sarà di 0,60 euro (il 50 per cento in più), mentre dalla seconda ora e fino alla decima ora la quota da pagare sarà di 1,40 euro (il 40 per cento in più e resterà fissa anche per le ore a successive).

Insomma, facendo un esempio pratico, chi fino al 28 di febbraio avrà pagato 2,20 euro a margine di due ore nelle area di sosta delle due strutture della mobilità alternativa, poi ne dovrà pagare 3,20 di euro. E da qui sarà un crescendo di aumenti. Per la terza ora la tariffa salirà infatti a 4,60 euro (da 3,20 euro), per la quarta si arriverà a 6 euro (dai 4,20 euro precedenti), per la quinta a 7,40 euro dai 5,20 euro che saranno fino a fine febbraio. Aumento che diverrà addirittura di 3 euro se si sosterà per sette ore, da 7,20 euro il costo sarà di10,20 euro, di 3,40 euro in più per l'ottava ora, oggi la tariffa è 8,20 euro ma balzerà a 11,60 euro fino ad arrivare a 4 euro di aumento per la decima ora di occupazione dello stallo di struttura che passerà da 10 a 14 euro. Decisamente più contenuto il rialzo dei prezzi che riguardano la sosta dei parcheggi di superficie, che vanno dalla zona A alla zona D.

