Deruta, superenalotto: gioca una schedina di meno di 5 euro e ne vince 74 mila

Felice Fedeli 06 dicembre 2022 a

a

a

“Chi è non lo, nessuno si è ancora fatto vivo ma penso che sia uno dei clienti abituali, uno di Deruta”, Andrea Roscini titolare della ricevitoria tabaccheria dove è stato centrato un “5” al Superenalotto dal valore di quasi 75 mila euro.

Il fortunato vincitore ha giocato una schedina “tra i due e i cinque euro” e lo ha fatto sabato scorso, 3 dicembre.

A Gualdo Tadino è caccia al neo milionario del 5+1 al Superenalotto

La combinazione vincente è stata 4, 37, 38, 53, 73, 79, J 29, SS 90. Si nasconde ancora il “6"” nell'estrazione del Superenalotto di sabato 3 dicembre, con il Jackpot che arriva a 321,6 milioni di euro in palio per il concorso di oggi, martedì 6 dicembre.

Superenalotto, niente 6 ma centrato un 5+1 da oltre un milione di euro

L’Umbria, però, è stata superfortunata perchè oltre ai74.368,94 euro di Deruta, ha fatto registrare un “5+1” a Gualdo Tadino dal valore di oltre un milione e 150 mila euro. La giocata vincente di Deruta, come detto, è avvenuta nella rivendita di Andrea Roscini in via Tiberina 171. E il titolare ricorda il precedente: “Due anni fa ci fu una vincita intorno ai 50 mila euro, il fortunato neppure se ne accorse. Capitò in tabaccheria con una collezione di schedine alta così, le controllammo e scoprimmo che c’era pure quella vincente” e fu festa grande, aggiunge. La stessa che ci sarà tra qualche ora (o giorno) quando il neo vincitore si farà vivo. Ieri a Deruta, naturalmente, non si parlava d’altro e la caccia è stata aperta fin da quando all’ora di pranzo si è diffusa la notizia. Umbria sempre più baciata dalla fortuna.

I famosi meteorologi Mario e Andrea Giuliacci all'osservatorio Anc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.