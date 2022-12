Amelia, furto a casa del vicesindaco. Rubati oggetti di valore

06 dicembre 2022 a

I topi di appartamento hanno colpito anche a casa del vicesindaco di Amelia. Avio Proietti Scorsoni si è visto svaligiare la sua villetta di Sambucetole dove vive con la sua famiglia. Una visita sgradita, quella dei malviventi, che sono entrati dal retro, arrampicandosi su un balcone e forzando una porta finestra. Solo una parte dell’abitazione è stata interessata dal raid dei ladri, i quali non si sono azzardati a frugare nella zona giorno. Lì infatti, con la televisione e la luce accesa, passava il pomeriggio la suocera del vicesindaco, di 97 anni. Il resto della famiglia, approfittando della giornata di festa, era andato a Terni a visitare la rassegna “UmbriaLibri”.

Tutto si è svolto tra le 17 e le 19.30 di domenica 4 dicembre, in un lasso di tempo in cui la casa risultava abbastanza incustodita. La villetta si trova in posizione piuttosto isolata, anche se non distante dalla strada e dal bivio che conduce alla frazione. “Per fortuna - dice il vicesindaco di Amelia - mia suocera non si è accorta di niente. Altrimenti si sarebbe potuta prendere uno spavento non da poco. E' stata mia figlia ad avvertirmi, quando siamo rientrati in casa. E' entrata nella sua camera e ha notato il trambusto nella stanza”.

Sono stati sottratti sia oggetti di valore, tra cui l'orologio del vicesindaco, che bigiotteria. Quest'ultima è stata ritrovata l'indomani, evidentemente i ladri se ne sono liberati ritenendola non vendibile. “E' una cosa molto sgradevole - afferma il vicesindaco Avio Proietti Scorsoni - non tanto e non solo per il valore in sé degli oggetti, ma per il ricordo che quegli oggetti rappresentano per me e per la mia famiglia. Si tratta di regali che sono legati a circostanze ed eventi, che scandiscono il corso della vita, e vedersene privati fa male, soprattutto a chi comincia ad andare un po' in là con gli anni. Siamo vulnerabili. Quello che è capitato a me sta accadendo a molti, a troppe persone. E ormai fenomeni di questo genere purtroppo non si contano più”. Le indagini dei carabinieri per trovare i ladri in fuga sono ancora in corso.

