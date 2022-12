Terni, giornalista condannato a pagare 100 mila euro alla Provincia

06 dicembre 2022 a

a

a

Dovrà restituire 100.701 euro alla Provincia di Terni il responsabile dell’ufficio stampa dell’ente di palazzo Bazzani. Lo ha deciso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Umbria. La sentenza è stata pronunciata dal collegio presieduto da Piero Carlo Floreani e composto anche dai giudici Acheropita Mondera, consigliere, e Marco Scognamiglio, referendario relatore.

Visite extramoenia senza autorizzazion della Asl, tre medici condannati

Al giornalista, che ha un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con la Provincia, la magistratura contabile contesta il fatto che “per un lungo periodo di tempo ha svolto, in aggiunta alla propria attività istituzionale, l’incarico di addetto stampa presso la società consortile del Servizio idrico integrato, senza essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001”. I fatti risalgono al 2007 quando il giornalista professionista ottiene dall’amministrazione provinciale di Terni l’autorizzazione a svolgere per un anno l’attività extra-istituzionale.

Corte dei Conti, dirigente scolastico condannato per l'infortunio di una collaboratrice

L’anno seguente rinnova la richiesta e, secondo la Corte dei Conti, prosegue anche l’attività di collaborazione senza alcun provvedimento autorizzatorio scritto. E proprio per questo motivo si è configurato il danno erariale accertato dai giudici, con la decurtazione del solo primo anno coperto da un’autorizzazione esplicita da parte dell’ente. Il risarcimento è stato calcolato sommando gli emolumenti percepiti dal giornalista professionista in qualità di addetto stampa del Sii, attività che ha proseguito sino al 2020. Il giornalista si è difeso in giudizio, ribadendo la legittimità del suo operato e sostenendo che si trattava solo di una collaborazione eseguita alla luce del sole e che, per la sua stessa natura, non richiedeva un’autorizzazione preventiva dell’ente. Di tutt’altro avviso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Umbria che ha ravvisato il danno erariale, ribadendo che il dipendente pubblico deve prestare la propria attività al solo beneficio dell’ente a cui appartiene. E per questa ragione l'ha condannato a restituire 100.701 euro all'amministrazione provinciale, oltre alle spese di giudizio.

Neonato riportò danni cerebrali dal parto, dottoressa risarcirà 300 mila euro all'Usl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.