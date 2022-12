Umbria, le previsioni meteo pesano sul ponte dell'Immacolata

Sabrina Busiri Vici 06 dicembre 2022 a

Sul grande flusso turistico del ponte dell’Immacolato pesano le previsioni meteo. Purtroppo le notizie in questo senso non sono troppo confortanti per gli operatori del settore, soprattutto nel comparto della ricettività e ristorazione, visto che le rilevazioni meteorologiche parlano di un flusso di aria fredda e umida che attraverserà proprio il centro Italia.

In particolare il sito Weather online prevede per martedì 6 e mercoledì 7 piogge sparse in Umbria e tempo perturbato anche per il giorno successivo dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata. Rischio di pioggia in aumento nel fine settimana.

L’Umbria, nonostante, nuvole e precipitazioni, punta a fare la sua parte nel grande flusso turistico che si registrerà in queste giornate. A livello nazionale, infatti, si prevede circa due milioni di persone che pernotteranno in strutture ricettive. Di questi 1,3 milioni italiani e 700 mila stranieri. Complessivamente, il movimento economico generato dalle attività direttamente o indirettamente collegate al turismo tra mercoledì e domenica ammonterà a 4 miliardi.

Ma quali saranno le maggiori attrazioni che mette in campo l’Umbria per richiamare turisti dall’Italia e dall’estero, ma anche per movimentare i flussi interni? Senz’altro l’albero di Gubbio e la stella di Miranda di Terni, assieme alla suggestione dell’abete disteso sul lago Trasimeno e quello di ceramica a Deruta, sono senza dubbio decori da record di forte suggestione. Di certo in questo particolare periodo di festività natalizie, sarà Assisi a fare da polo d’attrazione per religiosi e laici, con la città che si trasformerà in un grande presepe a cielo aperto e diffuso fra tutti i suoi monumenti più significativi che verranno illuminati da scenografie che proietteranno gli affreschi di Giotto legati al tema della Natività. Inoltre la piazza Inferiore della Basilica di San Francesco, ospiterà il tradizionale albero e il presepe.

Inoltre in tutti i borghi dell’Umbria sarà un fiorire di mercatini e iniziative le gate al Natale.

