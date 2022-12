Umbria, multe per 19.300 over 50 che non si sono mai vaccinati

Francesca Marruco 06 dicembre 2022 a

a

a

Sono 19.319 gli umbri con più di 50 anni che, nelle prossime settimane potrebbero ricevere la multa da 100 euro per non essersi sottoposti a vaccinazione anti Covid. Potrebbero perché, lo stesso ministro alla Salute, Orazio Schillaci, due giorni fa ha pubblicamente affermato che “richiedere il pagamento delle multe a chi non si è vaccinato potrebbe costare di più rispetto a quanto se ne ricaverebbe” aggiungendo inoltre che “solamente due Stati in Europa avevano introdotto le multe, Austria e Grecia, ma che poi nessuno dei due Paesi è andato all’incasso”. Il ministro aveva affrontato il tema dei no vax commentando alla trasmissione su Radio Rai 1 il Pronunciamento della Consulta che ha respinto i ricorsi dei no-vax. Ad ogni modo, almeno per il momento, nulla è stato sospeso e, anche se i no vax hanno annunciato l’intenzione di intasare i tribunali con ricorsi.

Sanitaria no vax riammessa al lavoro in ospedale grazie alla certificazione del virologo

In Umbria, come detto, i destinatari delle multe saranno 19.319, al netto degli esentati. In particolare sono 838 over 90 (il 5,08% del totale), 2.054 persone di età compresa tra 80 e 89 anni (3,17% del totale), 3.555 di 70-79enni (3,65%), 5.891 di 60-69enni (5,04%) e 6.981 i 50-59enni (5,08%). Secondo i dati regionali questi 19 mila non avrebbero nemmeno mai contratto il Covid. O almeno non lo hanno mai dichiarato. In tutto, secondo quanto emerge gli umbri che non si sono sottoposti a vaccinazione e non hanno mai contratto il virus sono 73.192. La classe più numerosa è quella dei bambini di età compresa tra zero e 4 anni. Su 27.052 sono 16.812 i bambini che risulta non abbiano contratto il Covid, ovvero il 62,15%. Tra i 5-11enni, 48.902 in tutto, sono il 26%, ovvero 12.713 a non aver contratto il covid e non essere stati vaccinati. Nella classe di 12-14enni (che sono 23.345) sono in 2.150 a non aver contratto il virus (il 9,21%). Tra i 15-19enni sono 2.085 su 40.198, ovvero il 5,19 %. Tra i 20-29enni, che sono 79.245 il 6,79% , ovvero 5.379 non hanno contratto il virus, né sono stati vaccinati. Sono 7.384 su 90.900 tra i 30-39enni e, infine, 7.350 su 118.907 tra i 40-49enni. Quindi 73.192 su 861.326 umbri in totale.

Duemila tra prof, segretari e bidelli no vax tornano a scuola senza restrizioni



Intanto, per quanto riguarda la situazione relativa alla circolazione del virus in Umbria continua la discesa della curva pandemica, prossima a tornare sotto i 4mila contagiati. Alla data di ieri erano 4.131. Per quanto riguarda invece l’occupazione ospedaliera sono 245 i ricoverati positivi al Covid ( con un lieve rialzo rispetto ai giorni scorsi) di cui 5 in terapia intensiva. Il tasso di occupazione in Umbria è quindi del 35% rispetto all’11% di media nazionale in Italia. Per quanto riguarda la terapia intensiva invece in Umbria l’occupazione è del 6% a fronte del 2 a livello nazionale.

Negli ospedali rientrano i no vax ma resta l'emergenza personale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.