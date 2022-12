Perugia, si finge un corteggiatore inglese ma sono 4 truffatori: spillati 20 mila euro ad anziana

Fra. Mar. 06 dicembre 2022 a

Lei credeva di avere conosciuto un interessante uomo inglese con cui intraprendere una relazione. Anche se a distanza. I quattro truffatori, individuati, smascherati e denunciati dalla polizia postale di Perugia si erano nascosti dietro la figura - inventata - di un fascinoso ingegnere originario di Cardiff. E invece, appunto, dietro quella iniziale richiesta d’amicizia su Facebook a cui poi erano seguite lunghe conversazioni c’era un’organizzazione di truffatori che stavolta ha preso di mira una 70enne di Perugia.

Una donna che, convinta della veridicità di quanto le raccontava il sedicente corteggiatore inglese, era arrivata addirittura a mandargli cifre di denaro via via sempre più consistenti per delle difficoltà che l’uomo diceva di avere. In tutto 20 mila euro. Soldi che, purtroppo, nemmeno con l’intervento della polizia postale dell’Umbria, la donna è riuscita a riavere indietro: secondo quanto emerso nel corso delle indagini infatti, quei soldi i truffatori li hanno già spesi tutti. E pensare che la poveretta si è decisa a rivolgersi alla polizia quando iniziava ad avere per lei problemi economici e debiti che aveva contratto per aiutare il suo corteggiatore.

E anche quando, aveva capito che non c’era nessun ingegnere inglese pronto a volare in Italia per stare con lei. Maledicendosi per l’ingenuità con cui aveva creduto a quelle richieste di denaro per interventi chirurgici, per necessità di contanti legata all’impossibilità di svincolare contanti dall’Inghilterra all’Italia. Tutte bugie. Gli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Umbria hanno ricostruito senza dubbio l’intervento dei quattro nigeriani. E ora la denuncia a piede libero. La polizia invita nuovamente tutti a prendere le distanze da persone conosciute online se avanzano richieste di denaro.

