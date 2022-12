Terremoto, forte scossa in Umbria: epicentro a Pietralunga con magnitudo 3,7

05 dicembre 2022 a

Forte scossa di terremoto in Umbria, oggi lunedì 5 dicembre, percepita da gran parte della popolazione alle 15,43. Secondo l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) l'evento sismico ha avuto come epicentro una zona a quattro chilometri da Pietralunga, in provincia di Perugia e la magnitudo registrata è di 3.7 (profondità di 9 chilometri).

